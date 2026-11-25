Brunno Rangel Igor Rickli revela o que leva de Patrick após fim de "Quem Ama Cuida"

Igor Rickli, de 42 anos, está prestes a encerrar mais um trabalho na televisão. Em entrevista ao iG, o ator fez um balanço de sua participação em “Quem Ama Cuida”, novela que marcou seu retorno à TV Globo, e falou sobre a experiência de interpretar Patrick, a torcida do público pelo romance com Carol, vivida por Mah Duarte, e a oportunidade de dividir o elenco com o filho, Antonio Caramelo.

“Faço um balanço muito positivo e cheio de gratidão. Ela marcou o meu retorno à TV Globo, que é uma casa muito especial na minha trajetória profissional. Um lugar onde eu fui e sou muito feliz”, afirmou.

Na trama, Patrick também proporcionou ao artista uma reconexão com a dança, atividade que havia ficado um pouco distante de sua rotina. “Todo personagem acaba revelando alguma coisa sobre nós mesmos. O Patrick me convidou a olhar para as relações humanas, para as escolhas que fazemos e para a maneira como lidamos com nossos sentimentos. Como ator, foi uma oportunidade de exercitar a escuta e a sensibilidade”, contou.

Igor Rickli comenta torcida por Patrick e Carol

O envolvimento dos telespectadores com Patrick e Carol foi outro assunto da conversa. Igor comemorou a repercussão do casal e destacou a relação afetiva que o público brasileiro costuma estabelecer com as histórias das novelas.

“É muito especial quando uma história consegue tocar as pessoas e despertar esse envolvimento. O público brasileiro é apaixonado por novela, torce, comenta, cria expectativas e participa emocionalmente da trajetória dos personagens. Receber esse carinho é uma resposta muito bonita ao nosso trabalho”, Igor Rickli

No início da produção, parte dos telespectadores apostava em um possível romance entre Patrick e Fábia (Flávia Alessandra). Sobre as expectativas em torno do personagem, o ator afirmou que prefere acompanhar os caminhos da história sem se prender a um destino específico. “Uma das coisas mais interessantes de fazer novela é justamente acompanhar os caminhos que a história vai tomando. Nem sempre temos todas as respostas desde o início, e isso também faz parte da graça desse formato”, disse.

Brunno Rangel Igor Rickli

Ator fala sobre representatividade LGBT+ em 'Quem Ama Cuida'

A novela também apresenta o romance entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli). Bissexual, Igor já falou publicamente sobre sua sexualidade e aproveitou a entrevista para comentar a importância de histórias que representem diferentes formas de amor na televisão.

“Acredito muito na importância de contar histórias que representem a diversidade das relações humanas. O amor faz parte da vida de todos nós e precisa ter espaço para existir nas narrativas, sem que determinadas relações sejam tratadas como menos legítimas do que outras”, afirmou.

“A televisão tem um alcance enorme e pode contribuir para ampliar olhares, provocar reflexões e, principalmente, naturalizar aquilo que nunca deveria ter sido motivo de preconceito. Para mim, representatividade também é isso: permitir que as pessoas se reconheçam nas histórias que estão sendo contadas, com dignidade e verdade”, completou.





Igor Rickli celebra trabalho ao lado do filho

Um dos momentos mais especiais da passagem de Igor pela novela foi dividir a experiência profissional com o filho, Antonio Caramelo, que também integra o elenco. O ator falou com emoção sobre acompanhar o desenvolvimento do jovem na carreira artística.

“É uma emoção muito difícil de colocar em palavras. Como pai, acompanhar o crescimento do Antonio já é um presente enorme. Poder observar também o desenvolvimento dele como artista, a maneira como se relaciona com o trabalho, com as pessoas e com esse universo é algo muito especial”, declarou.

Igor também destacou o cuidado para que o filho construa seu próprio caminho, sem cobranças ou expectativas. “Procuro respeitar o espaço dele, suas descobertas e suas escolhas. Quero que viva tudo isso com liberdade, alegria, sem sentir que precisa corresponder a qualquer expectativa. Dividir essa experiência profissional com meu filho é uma dessas coisas que a vida proporciona e que a gente guarda para sempre no coração”, completou.

Com o fim de “Quem Ama Cuida”, o ator já demonstra vontade de voltar ao trabalho. “Se depender de mim, eu emendo um novo trabalho em seguida (risos). Sinto que estou numa das fases mais produtivas da minha vida, então, estar em movimento, fazendo arte, é o que desejo”, revelou.

Ao definir seu 2026, Igor escolheu quatro palavras para resumir o período: “Transformação, amor, aprendizado e gratidão”.





