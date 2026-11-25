Reprodução Instagram Apresentador querido em Brasília é convocado para o "Fofocalizando"

Eduardo Roque, conhecido como Duda Roque, terá uma oportunidade de mostrar seu talento em rede nacional. Queridinho dos telespectadores do SBT em Brasília, onde apresenta o “SBT Sports”, o comunicador foi escalado para comandar o “Fofocalizando” a partir desta quinta-feira (26), em caráter de teste. Ele dividirá o sofá com Gaby Cabrini, Gabriel Cartolano e Matheus Baldi.

Além do programa esportivo, Duda também está à frente do “É Sábado”, atração exibida nos fins de semana na programação local do SBT no Distrito Federal. A experiência em diferentes formatos da televisão pode ser um trunfo para o apresentador durante sua passagem pelo vespertino.

Reprodução SBT Carol Lekker e Thayse Teixeira





Programa busca novos nomes

A chegada de Duda acontece em meio às mudanças recentes no elenco do “Fofocalizando”. Desde as saídas de Carol Lekker e Thayse Teixeira, a atração tem recebido convidados especiais, em uma estratégia que permite à direção avaliar possíveis novos integrantes para a equipe.

Carol deixou o programa em setembro, após um impasse financeiro. A apresentadora afirmou que o salário recebido não era suficiente para cobrir suas despesas em São Paulo e revelou ter pedido um aumento, mas não chegou a um acordo com a emissora. A saída também aconteceu após desgastes nos bastidores.

Já Thayse teve o contrato encerrado em outubro, depois de fazer comentários ao vivo questionando aspectos do resultado das eleições presidenciais. A apresentadora levantou suspeitas sobre a extensão do horário de votação e fez declarações envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro. As falas contrariaram o posicionamento institucional adotado pelo SBT sobre o resultado do pleito.









