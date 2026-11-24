Reprodução Instagram Livia Andrade exibe corpo de biquíni e revela novidade em sua rotina

Livia Andrade, de 43 anos, chamou a atenção dos seguidores ao mostrar o resultado de uma sessão de drenagem corporal. A apresentadora, que integra o elenco do “Domingão com Huck”, da TV Globo, publicou imagens em que aparece de biquíni estampado em tons de rosa, com desenhos de cerejas e corações, destacando a silhueta.

Ao comentar os efeitos do procedimento, a comunicadora entrou na brincadeira e comemorou o retorno das marquinhas no corpo. “As marquinhas voltaram, e eu voltei também, tô voltando. Calma, calma, que as coisas voltam pro seu devido lugar. Não é tão rápido, mas elas voltam. Tchau, celulite”, disse.





Nova fase no surfe

Além dos cuidados com o corpo, Livia também tem investido em uma atividade diferente: o surfe. Na última segunda-feira (23), a apresentadora compartilhou registros de sua experiência sobre as ondas e brincou com a nova habilidade que está tentando desenvolver.

“Segunda-feira, 23/11, e essa é minha nova skin”, escreveu na publicação. A expressão, bastante utilizada na internet, faz referência a uma nova versão de alguém ou a uma fase diferente da vida. No caso da artista, a novidade está relacionada à dedicação ao esporte.

A iniciativa recebeu elogios dos seguidores, que acompanharam os primeiros passos da apresentadora na modalidade. “Daqui a pouco já vai tirar de letra”, comentou uma internauta . “Está arrasando”, escreveu outra. "Uma mulher cheia de habilidades", destacou uma terceira.









