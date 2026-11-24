Reprodução/Internet Domingão com Huck





A Globo corre contra o tempo para tentar realizar ainda em dezembro o Melhores do Ano de 2026, tradicional premiação do Domingão com Huck, mas ainda não conseguiu organizar o cronograma e a logística do evento.

A possibilidade de acontecer neste ano não foi oficialmente descartada, mas o cenário mais provável é que a emissora deixe a cerimônia para 2027 de novo. A decisão deverá ser definida ainda nesta semana.

A coluna procurou fontes ligadas ao Domingão e recebeu duas informações de que a Globo ainda não sabe se conseguirá encaixar a premiação no calendário. A divulgação dos indicados, que normalmente acontece na primeira quinzena de novembro para votação pela internet, ainda não foi realizada.

Já estamos praticamente no fim do mês e a emissora não avançou nesse processo. A Copa do Mundo, as eleições e acontecimentos atípicos na programação dificultaram o planejamento.

Novas regras

Caso a premiação fique para março de 2027, uma mudança importante nas regras deverá ser estabelecida. A Globo pretende restringir a participação às novelas que encerraram sua exibição até dezembro de 2026. Na prática, isso significa que Avenida Brasil não poderá concorrer, embora a premiação só deva ocorrer em março.

A emissora quer evitar a repetição do que aconteceu no ano passado, quando Três Graças, ainda com poucos meses no ar, disputou com Garota do Momento e Vale Tudo e acabou conquistando a maioria dos prêmios com a novela do ar, uma vez que a votação foi inflenciada pelo calor do momento.

A preocupação é que Avenida Brasil provoque uma distorção semelhante. Com apenas três meses de exibição até março, a novela poderia colocar Carminha, personagem de Adriana Esteves, novamente entre as favoritas, disputando espaço com produções que passaram todo o ano de 2026 no ar, como Quem Ama Cuida.

Nos bastidores, a avaliação é que não seria justo uma obra recém-estreada concorrer em igualdade de condições com novelas que tiveram uma temporada inteira para conquistar o público. A intenção é corrigir essa brecha e evitar novas críticas à premiação, caso o adiamento do prêmio seja mantido para o próximo ano. Nesse cenário, o canal pretende fazer um Domingão especial de Natal no lugar da premiação em dezembro.