Reprodução Instagram Valéria Barcellos admite vontade de desistir da música após baixa procura por show

A cantora e atriz Valéria Barcellos, de 46 anos, abriu o coração ao falar sobre os desafios de seguir carreira na música. Em um desabafo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (23), a artista contou que chegou a pensar em desistir da profissão depois de constatar a baixa procura por ingressos para seu próximo show, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Apesar da frustração, ela decidiu manter a apresentação, marcada para 16 de dezembro.

Intitulado “ELA”, o espetáculo será realizado na casa de shows Opinião e faz parte das comemorações pelo aniversário da artista. Segundo Valéria, apenas 21 entradas haviam sido comercializadas até o momento, cenário que provocou preocupação com os custos envolvidos na produção. “Vendemos 21 ingressos para o show até agora. Foi desesperador saber disso”, relatou.

A cantora explicou que colocar o projeto de pé exige uma série de investimentos e compromissos com os profissionais envolvidos, desde músicos até as equipes de som, iluminação, figurino e maquiagem. Mesmo sabendo dos riscos financeiros, ela admitiu que a situação abalou sua vontade de continuar investindo na carreira musical.

Ao falar sobre a dificuldade de viver da própria arte, Valéria destacou que dedicação e talento nem sempre são suficientes para garantir o sustento. “Talento só não basta, e fazer arte por amor me mataria de fome”, afirmou.

O relato recebeu manifestações de apoio de outros nomes do meio artístico. A cantora Teresa Cristina se colocou à disposição para ajudar, enquanto Linn da Quebrada deixou uma mensagem de incentivo. Tata Werneck também demonstrou solidariedade e aproveitou para convidar o público a prestigiar o espetáculo.

Trajetória na música e na televisão

Com mais de três décadas de carreira, Valéria Barcellos construiu uma trajetória marcada pela representatividade. Gaúcha, ela é apontada como uma das precursoras da MPBTrans, movimento que aproxima a música popular brasileira de discussões sobre identidade de gênero. Seu trabalho também foi reconhecido com o troféu Mulher Cidadã, uma das importantes homenagens concedidas no Rio Grande do Sul.

Na televisão, a artista ganhou projeção nacional ao interpretar Luana Shine em “Terra e Paixão”, novela da TV Globo exibida em 2023. Ela também integrou o elenco do programa musical “The Masked Singer Brasil”.

O show “ELA” contará com músicas de diferentes fases da carreira da cantora, incluindo faixas do álbum “Saraval”. A apresentação está prevista para 16 de dezembro, no Opinião, em Porto Alegre, e os ingressos podem ser adquiridos por valores a partir de R$ 95.







