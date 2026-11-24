Reprodução Instagram Barbara Reis passa por situação assustadora em mercado

A atriz Barbara Reis, conhecida por protagonizar “Terra e Paixão”, da TV Globo, passou por uma situação assustadora durante uma ida ao mercado nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista contou que percebeu estar sendo seguida por um homem enquanto fazia compras e decidiu confrontá-lo após notar que ele acompanhava seus movimentos pelos corredores.

Segundo Barbara, a desconfiança começou no setor de carnes, quando percebeu o comportamento estranho do indivíduo. A situação ficou mais evidente quando ela se dirigiu à padaria e resolveu mudar de corredor para observar se estava sendo seguida. O homem, que carregava três tipos de pães, também mudou de direção e continuou próximo à atriz.

“Fui perseguida no mercado, sabe, por esses tarados. Estou até tremendo um pouco ainda. Por um momento, achei que talvez ele estivesse me reconhecendo e tal, mas a coisa começou a escalar para um momento sensível. Eu fazendo minhas compras no mercado e o cara atrás de mim”, relatou.

Atriz confrontou homem no caixa

Mesmo incomodada, Barbara tentou continuar as compras, mantendo distância do desconhecido e procurando ficar em áreas com maior circulação de pessoas. A situação, porém, chegou ao limite quando ela foi para o caixa e percebeu que o homem havia parado logo atrás dela, empurrando um carrinho vazio.

Sem conseguir ignorar a situação, a atriz decidiu questioná-lo diretamente. “Aí eu não aguentei e falei assim: ‘Vem cá, você vai ficar me perseguindo mesmo no mercado?’”, contou.

Barbara também afirmou que nunca havia passado por uma situação semelhante, principalmente pela clareza com que percebeu os movimentos do homem. “Nunca tinha passado por isso. De perceber claramente uma pessoa atrás de você, nitidamente, em um lugar público, descaradamente. E olha que ele teve coragem, mas essas pessoas são covardes”, desabafou.

Segurança foi acionada

De acordo com a artista, o homem tentou desconversar depois de ser confrontado e começou a se afastar. Ainda abalada, ela recebeu apoio de uma funcionária do caixa, que se ofereceu para chamar a equipe de segurança do estabelecimento.

Com a intervenção, o indivíduo deixou o mercado. Barbara compartilhou o relato pouco depois do episódio, demonstrando ainda estar nervosa com o que havia acontecido.











