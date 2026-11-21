Reprodução do Youtube e Redes Sociais Regina Casé e a casa de Mangaratiba (RJ

Regina Casé se destaca no audiovisual como atriz e apresentadora e nas horas de descanso ela tem um refúgio em Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio de Janeiro. Quando não está nas gravações, ela já mostrou algumas vezes nas redes sociais que gosta de ficar no sítio.

A casa tem um terreno bem grande que já pertencia a Regina há muitos anos, mas a construção da casa foi inaugurada em 1999, a casa foi construída em um sistema de módulos, com elementos de madeira pré-fabricados desenvolvidos pelo arquiteto Sérgio Rodrigues que também é famoso pela criação de móveis.

Como a casa foi projetada

O projeto do imóvel se chama Aldeia da Benedita, em homenagem a filha de Regina Casé. Segundo Regina, quando idealizou o projeto junto com o arquiteto, ela quis que a casa fosse brasileira e também quis dar um destino para vários objetos que comprou e acumulou durante viagens pelo Brasil e outros países.

A decoração é muito autêntica e lembra uma casa de interior com vassouras de pala enduradas na área externa, redes, placas e vários ambientes. A casa fica na beira de um rio e tem um espaço grande para as crianças da família brincarem. A filha também participou do projeto e deu a ideia de construir uma palafita na casa com as cores vermelha que combinam com o verde da natureza. E o espaço ganhou vida em uma área de meditação.





A casa é inteiramente decorada com elementos brasileiros como rendas de bilrro, pendurada perto do telhado, pilão de madeira, bonequinhos entalhados, redes e um sofá e uma poltrona mole. A estrutura do acento chama a atenção porque é feita com correias de couro uma base de madeira e almofadas revestidas de couro. Mas também há outros estilos de sofás pela casa.

Segundo Regina, a casa é um museu dela mesma que guarda elementos decorativos que ganhou e comprou durante vários momentos da vida. Algumas partes da casa como a área com forno de pizza e churrasqueira foram construídas por Luiz Marinho.





Outro ponto que a apresentadora chama a atenção é a parte de fora da casa. Do jardim, é possível ver muitas árvores e a montanha. Segundo Regina, as árvores do jardim como Sapucaias, Canela, Paineiras e outras espécies já adultas. Ela também credita o cuidado com as plantas ao jardineiro, Evaldo dos Santos.

Dentro da casa há uma pequena capela onde Regina Casé tem diversas imagens de santos católicos em prateleiras, um altar e um oratório. A casa está totalmente integrada à natureza com uma vasta área de gramado na frente e na parte de trás com uma piscina no gramado.