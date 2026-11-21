Reprodução/Instagram/klarafgcastanho Klara Castanho

Klara Castanho, 26 anos, assim como outros tantos cariocas, fez questão de aproveitar o sábado (21) de sol para curtir uma praia no Rio de Janeiro. Como de costume, a atriz compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais em que aparece curtindo o dia após um mergulho no mar.

Na legenda da publicação, ela demonstrou seu carinho pela capital fluminense: “Te amo, Rio”. Nos registros, Klara aparece com os cabelos e a pele molhados, usando um biquíni nude-claro de modelagem semelhante a um top.

A artista também aproveitou o momento para posar para a câmera e renovar o bronzeado. Como é de se imaginar, a publicação rendeu inúmeros elogios. Entre os comentários, internautas chamaram a atriz de “sereia” e “princesa”, além de destacarem sua beleza.

Além disso, outras mensagens destacaram a aparência da artista nas imagens. "Nossa, tão princesa desde pequenininha, nem parece aquela menininha bonitinha fazendo novelas", declaru outra internauta.

Reprodução/Instagram/klarafgcastanho Klara Castanho

Famosos aproveitam o sábado de sol

Klara não foi a única artista a aproveitar o clima ensolarado deste sábado. Outras celebridades também curtiram o dia ao ar livre.

Andréa Beltrão foi vista na praia, na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois de nadar em alto-mar. Já Monique Alfradique aproveitou o sol em Salvador, na Bahia, e compartilhou registros de biquíni.

Reprodução/Instagram/klarafgcastanho Klara Castanho

Relacionamento sério

A atriz Klara Castanho, 26, assumiu o relacionamento com o ator Cauê Campos, 24, no dia 12 de setembro. A atriz confirmou a informação em uma entrevista ao gshow no Rock in Rio 2026.

Na conversa, Klara afirma: "Sim, somos [um casal], gente." Os dois ainda contam que se conhecem desde criança, mas que se reencontraram nas gravações de "Garota do Momento".

Reprodução/Instagram Klara Castanho e Cauê Campos

O casal vinha sendo visto junto em diversas situações, mas ainda não tinha confirmado o status do relacionamento. Em julho, eles posaram lado a lado no evento de lançamento da série "Jogada de Risco", da Globoplay.

"O que me pega sempre é 'suposto casal'. A gente está sempre junto. Para que, né, gente?", disse a atriz. "A gente está sempre junto, de mãos dadas. É um casal? Sim", completou Cauê.



Sobre trabalharem com atuação, eles contaram um segredo: "A gente trabalha tanto, que vamos organizando a agenda. É igual à família, vai se encontrando como dá e quando dá, e sempre se fazendo presente de alguma forma."



Klara e Cauê ainda revelaram que já se conheciam há muito tempo. Os dois encontraram uma foto juntos quando eram crianças durante a premiação Melhores do Ano. Vários anos depois, eles se reencontraram na novela Garota do Momento.

"A gente tem uma foto de quando a gente era criança. Eu tinha 7 e ela tinha 9 no Domingão do Faustão, no Melhores do Ano, que ela ganhou", declarou Cauê.



