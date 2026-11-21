Reprodução/Internet Amauri Soares





A entrada de Rodrigo Carvalho em Janeiro, na apresentação do Fantástico, durante a licença de Maju Coutinho, trouxe uma disputa interna que vinha sendo travada nos bastidores da Globo. A emissora já estudava há algum tempo uma mudança no formato de apresentação do programa, com o retorno de uma bancada formada por um casal, substituindo o atual modelo com duas apresentadoras, formado por Poliana Abrita e Maju Coutinho.

Segundo informações obtidas pela coluna, a mudança vinha encontrando resistência dentro da própria estrutura da emissora por conta de uma suposta pressão para que Renato Soares, irmão de Amauri Soares, diretor da Globo, assumisse um espaço de maior destaque no programa.

A movimentação teria causado desconforto em parte do alto comando da empresa, que passou a defender que as decisões sobre o futuro do Fantástico fossem tomadas sem uma possível influência direta de Amauri, especialmente diante da previsão de sua saída do cargo em abril e da pressão feita para que irmão ocupasse a vaga.

A avaliação de alguns executivos era de que seria necessário aguardar uma reorganização interna para definir os novos rumos da atração. A decisão de colocar Rodrigo Carvalho temporariamente no comando durante a ausência de Maju Coutinho teria vindo de uma instância superior à direção de Amauri, como uma solução provisória enquanto a Globo discute a reformulação definitiva do programa.

Nos bastidores, a leitura é de que Rodrigo Carvalho e outros nomes avaliados pela emissora possuem competência jornalística para a função, mas ainda precisam alcançar o patamar de identificação e força de popularidade que imagem do Fantástico historicamente exige de seus apresentadores. Por ter um trabalho na mesma linha de Renato Soares, a escolha teria sido um freio temporário à pressão pelo nome do irmão de Amauri ao cargo.

Com a licença-maternidade de Maju Coutinho prevista para começar em janeiro, com retorno apenas no fim do ano, a jornalista pode não reassumir a bancada e passar por um realinhamento profissional, voltando a se dedicar a grandes reportagens especiais dentro do próprio Fantástico. A previsão é que uma grande reformulação na revista eletrônica seja feita durante o afastamento de Maju.