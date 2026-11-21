Reprodução/ Instagram Flávia Alessandra na piscina

Aproveitando o calor do Rio de Janeiro, a atriz Flávia Alessandra compartilhou um momento de lazer na piscina de um hotel em Copacabana. Ela brincou com a situação com a legenda “Meu trabalho está me matando”, já que divide seu tempo com a atuação na novela ‘Quem Ama Cuida’. Na altura do posto 6 da praia, ela utilizou um maiô da marca Yves Saint Laurent preto com recortes ousados.



Flávia recebeu diversos elogios pelas fotos nas redes, sendo chamada de “Deusa” e “Maravilhosa” por diversos fãs que acompanham seu trabalho. A atriz é casada com o apresentador Otaviano Costa desde 2006, e juntos têm uma filha de 16 anos, segunda filha de Flávia que teve sua primogênita do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo. Ela costuma compartilhar os momentos de lazer ao lado da família e descanso da rotina frenética de filmagens na Rede Globo.



Fábia em ‘Quem Ama Cuida’

A atriz, dona de papeis icônicos nas novelas como Cristina de ‘Alma Gêmea’(2005) e Sandra de ‘Êta Mundo Bom!’(2016), está no elenco da atual novela das 21h da Rede Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Flávia interpreta Fábia, uma socialite casada com Ulisses, personagem de Alexandre Borges. Mãe de Felipe (Pietro Antonelli), Fábia tem um estilo com roupas de luxo e esbanja riquezas, mas é pega de surpresa pelo envolvimento do nome do filho em uma fraude da loja de joias da família, crime que ele não cometeu.

Reprodução Flávia Alessandra em 'Quem Ama Cuida"



Além disso, a personagem de Flávia e uma das suspeitas do assassinato de Arthur Brandão, grande mistério da novela. Fábia vivia um relacionamento secreto com o milionário morto, e ao ser descoberta por Pilar (Isabel Teixeira), passa a ser chantageada pela vilã. A personagem, porém, utiliza das oportunidades que Pilar e Ademir (Dan Stulbach) dão para crescer na trama e no núcleo dos personagens mais ricos da trama. O segredo da morte de Arthur está previsto para ser revelado em janeiro de 2027, concluindo a história da protagonista Adriana (Letícia Colin) que foi acusada injustamente pelo crime.

Flávia Alessandra vem chamando atenção por sua atuação e arrancando elogios dos críticos e do público que acompanha a novela.