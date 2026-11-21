Aproveitando o calor do Rio de Janeiro, a atriz Flávia Alessandra compartilhou um momento de lazer na piscina de um hotel em Copacabana. Ela brincou com a situação com a legenda “Meu trabalho está me matando”, já que divide seu tempo com a atuação na novela ‘Quem Ama Cuida’. Na altura do posto 6 da praia, ela utilizou um maiô da marca Yves Saint Laurent preto com recortes ousados.
Flávia recebeu diversos elogios pelas fotos nas redes, sendo chamada de “Deusa” e “Maravilhosa” por diversos fãs que acompanham seu trabalho. A atriz é casada com o apresentador Otaviano Costa desde 2006, e juntos têm uma filha de 16 anos, segunda filha de Flávia que teve sua primogênita do relacionamento anterior com o diretor Marcos Paulo. Ela costuma compartilhar os momentos de lazer ao lado da família e descanso da rotina frenética de filmagens na Rede Globo.
Fábia em ‘Quem Ama Cuida’
A atriz, dona de papeis icônicos nas novelas como Cristina de ‘Alma Gêmea’(2005) e Sandra de ‘Êta Mundo Bom!’(2016), está no elenco da atual novela das 21h da Rede Globo. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Flávia interpreta Fábia, uma socialite casada com Ulisses, personagem de Alexandre Borges. Mãe de Felipe (Pietro Antonelli), Fábia tem um estilo com roupas de luxo e esbanja riquezas, mas é pega de surpresa pelo envolvimento do nome do filho em uma fraude da loja de joias da família, crime que ele não cometeu.
Além disso, a personagem de Flávia e uma das suspeitas do assassinato de Arthur Brandão, grande mistério da novela. Fábia vivia um relacionamento secreto com o milionário morto, e ao ser descoberta por Pilar (Isabel Teixeira), passa a ser chantageada pela vilã. A personagem, porém, utiliza das oportunidades que Pilar e Ademir (Dan Stulbach) dão para crescer na trama e no núcleo dos personagens mais ricos da trama. O segredo da morte de Arthur está previsto para ser revelado em janeiro de 2027, concluindo a história da protagonista Adriana (Letícia Colin) que foi acusada injustamente pelo crime.
Flávia Alessandra vem chamando atenção por sua atuação e arrancando elogios dos críticos e do público que acompanha a novela.