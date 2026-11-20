Reprodução Instagram Virginia Fonseca revela frustração com celulite mesmo após dieta e exercícios





Virginia Fonseca, de 27 anos, contou que conviveu durante anos com uma insatisfação estética que afetava até suas escolhas de roupas e sua exposição em fotos e vídeos. A influenciadora revelou que a presença de duas marcas de celulite nos glúteos a deixava tão desconfortável que, em alguns momentos, tinha vontade de evitar sair de casa.

O assunto surgiu durante uma conversa com o médico Roberto Chacur, responsável pelos procedimentos estéticos realizados pela empresária. Na ocasião, ela explicou que as marcas já a incomodavam antes mesmo das três gestações e que havia recorrido a outros tratamentos, sem conseguir o resultado desejado.

“Desde sempre! Eu tinha duas que me incomodavam muito, uma de um lado e uma de outro. Já tinha tentado outros tratamentos, mas nada tirava a celulite. Muito desconfortável de usar coisa curta e aparecer a celulite, em foto, vídeo, sempre me incomodou muito. Dá vontade de ficar só dentro de casa!”, relatou.





Virginia detalha procedimentos estéticos

Para tentar amenizar o aspecto da região, Virginia iniciou um tratamento que já se estende por quase um ano. O processo reúne diferentes técnicas, como GoldIncision, bioestimuladores de colágeno e aplicações de ácido hialurônico.

De acordo com Chacur, a primeira sessão proporcionou a mudança mais significativa. Atualmente, o acompanhamento está concentrado na manutenção dos resultados. Durante a conversa, o médico observou que as marcas eram pequenas, mas a influenciadora ressaltou que isso não diminuía o incômodo que sentia.

“Mas mesmo pequenininho incomoda, cada um sabe o que incomoda também”, respondeu.

Influenciadora comenta frustração com dieta e exercícios

Virginia também falou sobre a dificuldade de lidar com as marcas mesmo mantendo uma rotina de cuidados com o corpo. “Você fica fazendo, fazendo, fazendo e não sai de jeito nenhum. Tipo, fazer dieta, treinar, e não sair a celulite de jeito nenhum. Até que você vem com a agulhinha, e soltou”, afirmou.