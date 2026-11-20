Reprodução/Instagram Fernanda Lima

Fernanda Lima, 49 anos, usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão sobre o envelhecimento e as expectativas impostas às mulheres. A apresentadora apareceu sem maquiagem em um vídeo publicado na quarta-feira (18) e falou sobre a proximidade dos 50, destacando a cobrança para que mulheres mantenham a aparência jovem, o mesmo corpo e a disposição de outras fases da vida.

Sincera, a famosa que sempre trabalhou com a imagem, resolveu abrir o seu coração de como vem se sentindo e como isso a tem afetado.

“Tenho pensado bastante sobre a chegada dos 50 anos e sobre como essa fase da vida vem acompanhada de tantas expectativas em relação à mulher", começou.

Acho que existe uma cobrança para que a gente continue jovem, com o mesmo corpo, com a mesma aparência e, de alguma forma, tentando provar que ainda dá conta de tudo. Fernanda Lima, apresentadora e modelo.

A apresentadora também contou que tem buscado enxergar esse momento de uma maneira diferente. Para ela, envelhecer pode representar uma oportunidade de conquistar mais liberdade, reconhecer os próprios desejos e fazer escolhas com mais consciência.

Fernanda Lima questiona padrões impostos às mulheres

Durante o desabafo, Fernanda questionou por que as mulheres precisam se preocupar constantemente em corresponder a padrões de beleza e comportamento. A artista defendeu que cada pessoa tenha o direito de viver as diferentes etapas da vida à sua maneira, sem se sentir obrigada a atender às expectativas externas.

“Tenho começado a olhar para esta fase de um jeito diferente. Acho que envelhecer também é ganhar liberdade, entender melhor quem a gente é, fazer escolhas com mais consciência, deixar de lado algumas cobranças que já não fazem o menor sentido”, refletiu.

Reprodução/Instagram Fernanda Lima

Em seguida, ela reforçou o questionamento:“Por que uma mulher precisa estar sempre tentando corresponder a um padrão? Por que que a gente não pode simplesmente viver cada fase do nosso jeito?”.

Ao final, a apresentadora chamou atenção para as pressões que nem sempre são percebidas, mas que acompanham a experiência feminina. “Acho que essas expectativas, elas também são suores invisíveis, são pressões que muitas vezes a gente nem percebe”, disse.

A reflexão também foi relacionada a uma campanha publicitária de uma marca de desodorante. Na ocasião, Fernanda fez referência à ideia de que nenhuma mulher deveria precisar se esforçar ainda mais para atender a padrões ou expectativas.

Quando Fernanda Lima completa 50 anos?

Fernanda Lima está com 49 anos e completará 50 em junho de 2027. A apresentadora é casada com Rodrigo Hilbert, com quem mantém um relacionamento desde o início dos anos 2000. Juntos , eles são pais dos gêmeos João e Francisco, de 18 anos, e de Maria Manoela, de 7.



