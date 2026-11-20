Reprodução/Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao mostra samba no pé

Bruna Griphao está em ritmo acelerado para o Carnaval de 2027. A musa do Salgueiro postou em suas redes sociais mostrando um samba no pé nos ensaios da agremiação. Ela também foi bastante elogiada pelo público por seu empenho na escola.



Com uma roupa vermelha e com a barriga a mostra, a artista mostrou confiança e dedicação para a forte maratona que enfrentará na Marquês de Sapucaí no ano de 2027.

Nas redes sociais, o público fez questão de comentar o empenho da ex-BBB e elogiar sua performance.

"Tudo o que essa mulher se propõe a fazer, ela arrasa, supera todas as expectativas", disse um. "É ótimo ver a evolução no samba no pé. Parabéns", comentou outro. "Ela sim aprendeu a sambar e com maestria", elogiou um terceiro.

Bruna Griphao e ritmo acelerado

Além de compartilhar registros da rotina e de trabalhos, Bruna também está dedicada à preparação para o Carnaval do próximo ano. A atriz é musa do Acadêmicos do Salgueiro e tem frequentado os ensaios da escola de samba carioca.

Desde o início de novembro, Bruna vai para os ensaios de rua da agremiação para o Carnaval 2027, ao lado de outras famosas, como Viviane Araújo, rainha de bateria, e a cantora Rebecca. O evento marcou mais uma etapa dos preparativos para o desfile na Marquês de Sapucaí.

Para o próximo Carnaval, o Salgueiro levará à avenida o enredo "Laroyê Xica da Silva: A História por Trás da História". A escola será a terceira a desfilar na segunda-feira, 8 de fevereiro de 2027.

No mês passado, Bruna Griphao também chamou a atenção ao compartilhar o resultado de sua drenagem linfática. Em sua rede social, a atriz posou com um biquíni de poás, a famosa estampa "polka dots", e comemorou o feito com um emoji de coração. "Drenadah", brinca.

Eliminação do Dança dos Famosos



A atriz Bruna Griphao foi eliminada do Dança dos Famosos na última semana. Ao lado de Pedro Scooby, a famosa deixou a competição do programa de Luciano Huck chorando bastante, mostrando que estava esperançosa de continuar na atração.

"Eu agradeço muito, Lu, obrigada por me deixar fazer parte desse programa maravilhoso", disse a famosa, agradecendo ao marido de Angélica pela oportunidade.

A decisão foi cravada por décimos. Giovana Cordeiro ficou na liderança com 69,8; logo depois veio Breno Ferreira com 69,7 pontos. Em terceiro lugar, Diego Martins veio registrando 69,0. A seguir, Pedro Scooby e Bruna Griphao apareceram com 68,9 pontos cada, não conseguindo avançar, despedindo-se da atração.

Após o resultado, a atriz fez questão de agradecer à produção e emissora: "Eu queria agradecer. Eu fui muito feliz aqui. Poucas pessoas têm a sorte de trabalhar em um lugar onde você é plenamente feliz. Eu fui plenamente feliz. Vocês são maravilhosos. Fui muito bem recebida, só tenho a agradecer", finalizou.



