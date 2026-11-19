Reprodução Instagram/SBT Lucas Guimarães desabafa sobre futuro de programa no SBT e faz revelação





Lucas Guimarães não conseguiu conter a emoção ao conversar com o ex-marido, Carlinhos Maia, sobre a continuidade do “Eita, Lucas!”, atração que apresenta no SBT. Durante o bate-papo, o comunicador revelou que enfrenta dificuldades para garantir a permanência do programa na grade em 2027 e estabeleceu um prazo para conseguir um novo patrocinador.

Segundo Lucas, a emissora tem interesse em manter o projeto, mas a produção depende de investimento comercial para continuar. “Conversei com Deus. Porque o SBT me quer lá em 2027, mas eu falei assim: tenho até o dia 20 de dezembro”, contou.

Em seguida, o apresentador explicou que não consegue assumir sozinho os custos da atração. “Se eu não conseguir arrumar nenhum patrocinador para o programa, não consigo tirar de onde. Não tenho, porque é um programa muito caro”, desabafou. Emocionado, ele também admitiu que pode precisar encerrar esse capítulo da carreira caso não encontre uma empresa disposta a investir no formato.

Por que o "Eita Lucas!" corre risco de sair do ar?

Um dos principais obstáculos para a continuidade do programa é a perda do patrocínio da Esportes da Sorte, empresa que passou a ser alvo da Operação Cash Out, conduzida pela Polícia Federal. Os contratos da equipe seriam encerrados no fim de outubro, mas a existência de episódios inéditos já gravados permite que a atração continue sendo exibida até dezembro.

O orçamento elevado, aliás, representa um desafio desde a criação do projeto. Antes da estreia, em março de 2025, a proposta inicial previa viagens e grandes eventos por diferentes regiões do país. De acordo com informações do site Notícias da TV, cada edição poderia custar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil.

A produção passou por dificuldades ainda na fase de desenvolvimento. Lucas chegou a investir recursos próprios na gravação de novos pilotos depois que uma primeira versão não foi aprovada. A estreia também foi adiada e só se tornou possível após o SBT fechar duas cotas de patrocínio.

Programa passou por reformulação para reduzir custos

Entre as atrações previstas no formato original estava o quadro “Carona da Sorte”, que oferecia prêmios de até R$ 10 mil aos participantes. Com o objetivo de diminuir as despesas, a equipe reformulou a dinâmica e reduziu a realização de gravações externas. O programa passou a concentrar boa parte de sua produção nos estúdios da emissora, com entrevistas, jogos e interação com o auditório. Apesar das mudanças, a manutenção do “Eita Lucas!” em 2027 ainda depende da entrada de um novo patrocinador.







