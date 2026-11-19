Reprodução/Instagram Rai Araújo, Hugo de Souza e Rauany Barcellos.

Hugo Souza, de 27 anos, goleiro do Corinthians, vai ser papai em breve, mas um detalhe na história chamou atenção nesta quarta-feira (18): duas mulheres diferentes estão grávidas do jogador de futebol. Tanto a influenciadora Rai Araújo, quanto a ex-noiva do craque Rauany Barcellos, esperam filhas do atleta.

Grávida de aproximadamente oito meses, Rauany deve dar à luz antes de Rai, que atualmente está com seis meses de gestação. A diferença de tempo entre as duas gravidezes é de apenas dois meses.

Quem é Rai Araújo?

Rai Araújo atua como influenciadora digital e acumula mais de 38 mil seguidores no Instagram. De acordo com informações divulgadas pelo perfil de fofocas Daily Garotinho, ela e Hugo se conheceram em 2022, mas deixaram de se falar com frequência quando o jogador assumiu um novo relacionamento. Os dois teriam se reaproximado após o fim do noivado dele com Rauany, anunciado em abril deste ano.





A influenciadora afirmou à página que não pretendia tornar a notícia da gravidez pública e que não dará maiores detalhes sobre o assunto. No entanto, segundo ela, o goleiro está cumprindo com suas obrigações de pai.

Reprodução/Instagram Rai Araújo está grávida de Hugo Souza.





Apesar da declaração, Rai compartilhou a novidade com os seguidores por meio de uma postagem publicada em seu perfil oficial no Instagram."Essa gravidez não foi planejada, não foi esperada. Não teve festa de boas-vindas, surpresas ou parabéns. Foi uma gravidez silenciosa. Começou com lágrimas, dor e muito medo. Muita, mas muita falta de aceitação. Mas eu continuei!! E foi a melhor coisa que eu fiz", desabafou ela na legenda do vídeo.

Saiba quem é Rauany Barcellos

Rauany Barcellos, de 23 anos, também é influenciadora digital e acumula 273 mil seguidores no Instagram. Na rede social, ela compartilha conteúdos voltados para os segmentos de moda, beleza e viagens.

Hugo Souza e a influenciadora assumiram o namoro em março de 2025. O relacionamento evoluiu rápido e o casal ficou noivo em agosto do mesmo ano. Em abril de 2026, a assessoria do goleiro confirmou a separação, descrita como amigável. Apesar do término do relacionamento, eles chegaram a aparecer juntos em momentos relacionados a gravidez de Pétala, anunciada em julho.

Reprodução/Instagram Rauany Barcellos e Hugo Souza foram noivos.





Ao anunciar o nome da filha, Rauany refletiu sobre o sentimento de ser mãe:"Pétala… Doce e avassalador amor. Ainda que eu tenha medo, serei a mãe assustada mais valente que você já viu! Eu te prometo um mundo seguro, cheio de amor e de tudo mais incrível que eu puder te mostrar. Você foi escolhida pelo Espírito Santo, confiada aos nossos braços, e a minha missão como mamãe é te criar para te apresentar a força do amor mais avassalador e transformador desse mundo, o d'ELE. Conto os dias, ansiosa para o nosso tão aguardado encontro… Com amor, sua mamãe".

Reprodução/Instagram Rauany Barcellos e Hugo Souza estão à espera da primeira filha, Pétala.





Em resposta à publicação, Hugo Souza deixou uma mensagem carinhosa."Amor, respeito, carinho e cumplicidade, filha, obrigado por ser nosso sonho, nós já te amamos muito, e estamos aqui te esperando para te dar todo amor que existe nesse mundo, e temos certeza que você está vindo para deixar nossas vidas muito mais linda com a sua beleza, assim como a beleza indescritível de uma PÉTALA…"

Vale destacar que em agosto de 2025, eles enfrentaram um momento delicado. Na ocasião, Rauany revelou ter sofrido uma perda gestacional dos gêmeos que esperava com o jogador.