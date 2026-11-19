Reprodução Instagram Ashton Kutcher pode se tornar bilionário após aposta milionária em empresa de IA





O ator Ashton Kutcher está diante da possibilidade de alcançar o patamar dos bilionários graças a um investimento no setor de tecnologia. A Sound Ventures, gestora da qual ele foi cofundador, participou de aportes que totalizaram US$ 435 milhões na Anthropic, desenvolvedora do chatbot Claude. Com a chegada da companhia ao mercado de ações, a participação da empresa de investimentos passou a ser estimada em bilhões de dólares.

De acordo com informações da Bloomberg, a fatia da Sound Ventures na startup está avaliada em cerca de US$ 7 bilhões. A estimativa ganhou força após a oferta pública inicial de ações (IPO), que estabeleceu o preço de cada papel em US$ 83 e levou a avaliação de mercado da Anthropic a quase US$ 1,5 trilhão.

O valor representa uma expressiva valorização em relação aos recursos aplicados antes da abertura de capital. No entanto, é importante destacar que a avaliação de uma participação acionária não corresponde, necessariamente, a dinheiro disponível para seus proprietários. O montante pode oscilar de acordo com o desempenho dos papéis e as condições para negociação das ações.

Os investimentos de Ashton Kutcher na Anthropic

A Sound Ventures surgiu da parceria entre Kutcher e Guy Oseary, empresário que também é conhecido por representar a cantora Madonna. A gestora começou a investir na Anthropic com um aporte de US$ 35 milhões e, posteriormente, destinou mais US$ 400 milhões à empresa de inteligência artificial. Juntas, as aplicações somam US$ 435 milhões.

A equipe também conta com Effie Epstein como sócia-gerente. Quando considerada a participação dos integrantes da gestora na desenvolvedora, a avaliação chega a quase US$ 11 bilhões, segundo os dados apresentados. O resultado dimensiona o potencial retorno de quem apostou na companhia antes de sua estreia na bolsa.

Kutcher, por sua vez, deixou recentemente a Sound Ventures para iniciar uma nova empresa de investimentos. O projeto terá como foco inteligência artificial avançada, infraestrutura e tecnologias profundas, segmento conhecido como deep tech. A iniciativa surge em meio à expansão dos negócios ligados à inteligência artificial e ao interesse crescente do mercado por esse tipo de tecnologia.

A abertura de capital da Anthropic

A estreia na Nasdaq representa uma nova etapa para a Anthropic, que passou a ter suas ações negociadas publicamente. Com o preço inicial de US$ 83 por papel, a empresa alcançou uma avaliação próxima de US$ 1,5 trilhão, colocando sua operação entre os acontecimentos de maior destaque no mercado de tecnologia.

O movimento também pode beneficiar quem participou das primeiras rodadas de financiamento da startup. Além da Sound Ventures, um dos investidores que apostaram na empresa antes do IPO foi Eric Schmidt, ex-presidente-executivo do Google.

A valorização, contudo, não significa que todos esses investidores tenham recebido os valores estimados. O patrimônio associado às ações depende das cotações no mercado, das participações efetivamente mantidas e das condições estabelecidas para a venda dos papéis.

Gigantes da tecnologia também estão entre os acionistas

A Anthropic também recebeu investimentos expressivos de grandes empresas do setor tecnológico. Amazon, Google, por meio da controladora Alphabet, e Microsoft estão entre os nomes que financiaram a desenvolvedora ao longo de sua trajetória, combinando aportes financeiros e parcerias comerciais.

Além da abertura de capital, a companhia realizou uma colocação privada de US$ 26 bilhões, permitindo que sete empresas de tecnologia aumentassem suas participações. Após as operações, a Amazon passou a deter quase 15% das ações em circulação da Anthropic, enquanto o Google ficou com aproximadamente 14%.

A presença dessas companhias evidencia o peso dos grandes grupos tecnológicos no financiamento da inteligência artificial. Além de fornecer recursos para o desenvolvimento de novos modelos, os investimentos também fortalecem relações comerciais e estratégicas entre a Anthropic e empresas que atuam em diferentes áreas do setor.

O que a valorização pode representar para o ator

O possível avanço de Ashton Kutcher no ranking de grandes fortunas está relacionado à participação da Sound Ventures na desenvolvedora do Claude. O episódio também chama atenção para a atuação do artista no mercado financeiro, onde construiu uma trajetória como investidor paralelamente ao trabalho na televisão e no cinema.

O tamanho da fortuna que poderá ser atribuída a Kutcher, porém, ainda depende de como as participações da gestora estão distribuídas e de quanto efetivamente poderá ser convertido em dinheiro. Por enquanto, a avaliação bilionária evidencia o potencial de retorno de uma aposta realizada antes de a Anthropic alcançar o mercado público.





