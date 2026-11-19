A cantora Majur, de 31 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (19) ao publicar um vídeo em que aparece usando um biquíni marrom com detalhes dourados. Ao som de “Coração Pivô”, música de seu novo álbum, a artista recebeu uma sequência de comentários elogiando sua beleza e presença.
Entre as mensagens, a influenciadora Beberes demonstrou surpresa com o visual da cantora. “Tô vindo aqui toda hora porque estou impactada dessa beleza”, escreveu. Outra seguidora relembrou um encontro com Majur durante uma apresentação em Munique, na Alemanha, e destacou o talento da artista. “Diva demais. Lembro quando te vi tocar aqui em Munique, pensei: que presença tem essa mulher. Quando abriu a boca pra cantar, fiquei vidrada. Sou fã!”, comentou.
O físico da cantora também foi mencionado pelos fãs. “Que pernas, mulher”, escreveu uma internauta. “Uma pantera dessa” e “Maravilhosa” foram outras mensagens deixadas na publicação.
Majur lançou novo álbum na última semana
O vídeo foi publicado poucos dias depois da chegada de “Doce Caos”, quarto álbum de estúdio de Majur, lançado na sexta-feira (13) pela Universal Music Brasil. Com 11 faixas, o projeto marca uma nova fase musical da baiana e combina referências da música brasileira com o afropop.
O repertório reúne dez composições autorais e uma releitura de “Tigresa”, de Caetano Veloso. A sonoridade passa por gêneros como MPB, R&B, arrocha, ijexá e amapiano. O disco também conta com participações de Tasha & Tracie, Simone Morena, Titica, Mariene de Castro e J. Eskine.
Na apresentação do trabalho, Majur explicou que a pantera representa a força e a capacidade de transformação que marcaram sua trajetória. “Eu não escolhi ser uma Pantera, eu renasci ela para continuar vivendo. Porque ser somente eu é muito difícil. Aprendi na força a ser estratégica e vencer as minhas cicatrizes com fé. Sigo hoje conquistando um futuro ainda melhor”, declarou.
A cantora também relacionou o conceito do álbum às suas raízes baianas e à maneira como a música pode ajudar a enfrentar momentos difíceis. “‘Doce Caos’ é afropop, é música baiana, minha terra. É o jeito que nós aprendemos a vencer a dor: sorrindo, dançando, pulando. Eu abri meu coração, me mostrando vulnerável e poderosa, para representar verdadeiramente cada sentimento”, afirmou.