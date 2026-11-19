Divulgação Léo Picon é anunciado no elenco de Oi, Sumido!, novo reality de relacionamentos do Prime Video dirigido por Boninho.

Léo Picon foi anunciado como um dos integrantes de Oi, Sumido!, novo reality show de relacionamentos do Prime Video, dirigido por Boninho. A novidade foi divulgada nesta quarta-feira (18) e marca mais um projeto do influenciador no entretenimento.

Na atração, Léo dividirá espaço com Ivete Sangalo e Alvaro, que também foram confirmados na chamada Galera do Sofá, uma bancada formada por celebridades responsáveis por acompanhar e comentar os acontecimentos do programa.

A oportunidade de trabalhar em uma produção comandada por Boninho foi comemorada pela equipe do influenciador.

“Será mágico na carreira do Léo Picon”, avalia Douglas Buiu, empresário do comunicador.

Léo Picon vai comentar romances e reencontros

Em Oi, Sumido!, Léo Picon terá a missão de acompanhar os relacionamentos que surgirem durante o confinamento, comentar as situações vividas pelos participantes e ajudar o público a entender as dinâmicas da atração.

Ao lado de Ivete Sangalo e Alvaro, ele participará de intervenções curtas e bem-humoradas, trazendo uma perspectiva descontraída sobre os romances, conflitos e possíveis reconciliações.

A proposta da bancada é aproximar os espectadores das histórias que se desenvolvem dentro da casa, especialmente nos momentos de maior repercussão.

Reality vai reunir ex-casais na mesma casa

O formato de Oi, Sumido! aposta em uma situação que promete movimentar os relacionamentos: colocar cinco jovens ex-casais, agora solteiros, para morar juntos.

O detalhe é que, no início da experiência, os participantes não saberão quem já teve um relacionamento com quem entre os demais moradores.

Durante a convivência, antigas histórias poderão ser retomadas, enquanto novos interesses amorosos também terão espaço para surgir.

A dinâmica permitirá que os participantes decidam se desejam dar uma segunda chance a um amor do passado ou começar uma nova relação.

Com encontros, descobertas e possíveis situações de ciúme, a atração pretende explorar os desafios de conviver com alguém que já fez parte da vida amorosa dos participantes.

Boninho assume direção de formato internacional

Produzido pelo Amazon MGM Studios e pela Formata, o reality é baseado no programa sul-coreano EXchange, criado pela CJ ENM e pela TVING.

O formato também ganhou uma versão japonesa no Prime Video, intitulada Love Transit, que acompanha ex-casais em uma experiência de convivência e novos relacionamentos.

Na adaptação brasileira, Boninho estará à frente da direção, enquanto a participação de Léo Picon, Ivete Sangalo e Alvaro acrescentará comentários de celebridades às histórias dos participantes.

A data de estreia de Oi, Sumido! ainda não havia sido divulgada até o anúncio da bancada.