Reprodução Instagram Flávia Noronha questiona postura de Virginia Fonseca após polêmicas

A apresentadora Flávia Noronha criticou Virginia Fonseca durante o programa “TV Fama”, da RedeTV!, na última segunda-feira (16), ao comentar as recentes polêmicas envolvendo a influenciadora.

Na avaliação da jornalista, a dancinha de Virginia com o cantor Zé Vaqueiro não teve nada de errado, mas a imagem associada à empresária, após rumores de envolvimento com homens comprometidos, acaba alimentando desconfianças.

“Na minha opinião, até então, esse vídeo com o Zé Vaqueiro não tem nada de mais. Mas quando a mulher pega a fama de... Aí o negócio pega, porque ela pegou fama de pegar homem comprometido. E aí, que mulher que vai confiar, deixar a Virginia Fonseca perto?”, questionou Flávia.

A apresentadora ressaltou que não estava afirmando que a influenciadora teria se envolvido com o cantor, mas destacou que a reputação atribuída a ela já seria suficiente para provocar esse tipo de reação. Após a repercussão, Ingra Soares, ex-mulher do artista, deixou de segui-la nas redes sociais.

Ao desenvolver o comentário, Flávia resgatou a polêmica envolvendo uma ligação feita por Virginia para Neymar Jr. por volta das 2h da manhã. Na ocasião, a influenciadora explicou que procurava o jogador para tratar de assuntos relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. e reconheceu que o horário não foi adequado, pedindo desculpas a Bruna Biancardi, esposa do atleta.

“Não se liga para um homem casado às duas da manhã, né? Ok, ela pediu desculpa já, mas aí ela já criou uma situação bem ruim com a Bruna Biancardi, com a família”, afirmou Flávia.

Apresentadora lembra rumores envolvendo Neymar

A jornalista também mencionou os rumores que voltaram a circular sobre Virginia e Neymar. Recentemente, os dois foram apontados como protagonistas de um suposto beijo durante uma festa privada em São Paulo. Tanto a influenciadora quanto o jogador negaram qualquer envolvimento. A repercussão ganhou novos desdobramentos quando Neymar deixou de seguir Virginia no Instagram, assim como a influenciadora também passou a ser assunto por continuar seguindo o atleta.

Ao concluir sua análise, Flávia ainda comentou a postura pública da influenciadora e citou episódios anteriores que, em sua visão, contribuíram para a imagem que Virginia passou a carregar. “Talvez uma menina insegura, né? Isso não é uma postura de uma mãe, de família, uma mulher, né? Mas ela é assim”, declarou.







