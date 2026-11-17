Marcio Farias Rodrigo França amplia presença no Globoplay com “Verônika com K” e “Arcanjo Renegado”

Rodrigo França está no elenco de duas produções do Globoplay. O ator interpreta Pai Adhemar em “Verônika com K”, personagem que enfrenta a intolerância religiosa, e também vive o deputado estadual Ivanir Semog na quinta temporada de “Arcanjo Renegado”, série da plataforma. Com 34 anos de carreira, o multiartista segue conciliando diferentes projetos na televisão, no teatro e na literatura.

Em “Verônika com K”, o artista buscou construir um personagem que representasse com respeito as religiões de matriz africana. Criado em meio ao candomblé e ao culto de Ifá, Rodrigo levou suas próprias vivências para a composição do sacerdote. “Não basta colocar um terreiro ou um personagem de religião de matriz africana na tela. É preciso responsabilidade na escrita, na encenação e na interpretação”, afirmou.

Já em “Arcanjo Renegado”, da qual participa desde a segunda temporada, o ator dá vida a um político progressista que acredita no papel da cultura e da educação para transformar a sociedade. Para Rodrigo, o personagem também permite discutir a presença de pessoas negras em espaços de poder e decisão. “Como ator, me interessa construir esse homem também na distância entre aquilo que ele acredita e o que consegue realizar. Como sustentar seus princípios dentro de uma estrutura que exige negociação?”, refletiu.





Artista concorre ao Prêmio Bibi Ferreira

Fora das telas, Rodrigo também está envolvido com o teatro. Ele concorre ao Prêmio Bibi Ferreira na categoria Melhor Dramaturgia Original em Musicais por “Djavan: O Musical, Vidas pra Contar”, peça que escreveu ao lado de Patrícia Andrade. O espetáculo retorna ao Rio de Janeiro para uma temporada no Teatro Claro Mais RJ, até 20 de dezembro. O artista também circula pelo interior e pela capital paulista com “Eu sou um Hamlet”, montagem que marcou seu retorno aos palcos como ator e foi indicada ao 35º Prêmio Shell, em 2024.

O multiartista já prepara novos projetos como dramaturgo e diretor. Entre eles estão espetáculos sobre a trajetória de Angela Davis, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2027, e homenagens ao sambista Jorge Aragão e ao ator Antonio Pitanga. Rodrigo também está à frente de uma montagem de “A Morte do Caixeiro Viajante”, texto de Arthur Miller que traduziu e pretende dirigir.

A representatividade negra no audiovisual e no teatro também é uma pauta importante para o artista. Na avaliação de Rodrigo, a presença de atores negros precisa ir além dos papéis diante das câmeras e dos palcos, alcançando também as funções de criação e decisão. “A presença negra em cena precisa vir acompanhada de poder de criação e decisão. Seguimos encontrando espaço para interpretar histórias sobre nós sem ter o mesmo acesso para escrevê-las, dirigi-las e produzir nossas próprias perspectivas”, destacou.

Ator também se dedica à literatura

Além da atuação e da dramaturgia, Rodrigo França também se dedica à literatura. Autor dos livros “O Pequeno Príncipe Preto” e “Confinamentos & Afins: o olhar de um homem negro sobre resistência e representatividade”, ele prepara o lançamento de “O menino e sua árvore”, obra infantojuvenil ilustrada por Preta Ilustra. A história acompanha Sol, um menino cuja bisavó é uma árvore centenária, e aborda temas como ancestralidade, vínculos familiares e a sabedoria dos mais velhos. O livro tem previsão de lançamento também na África.

