Reprodução Instagram Paolla Oliveira faz desabafo sobre superstições envolvendo gatos pretos

Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para conscientizar os seguidores sobre as superstições que envolvem os gatos pretos. A atriz publicou uma foto abraçada a um felino e chamou atenção para casos de abandono e maus-tratos motivados por crenças relacionadas aos animais.

“Mais uma sexta-feira 13 e vale lembrar: azar mesmo é um gato preto cruzar o caminho de quem ainda acredita nessas superstições. Muitos gatos ainda são vítimas de abandono e maus-tratos por causa dessas crenças. Respeite, proteja e denuncie”, escreveu.

A publicação reforça uma causa próxima à vida pessoal da atriz. Paolla é conhecida por sua relação com os animais e, ao longo dos anos, já compartilhou com os seguidores diferentes histórias envolvendo seus pets e adoções.





Em 2025, a atriz revelou que havia adotado 11 gatos e sete cachorros. Na ocasião, explicou que os animais foram chegando aos poucos e acabaram conquistando um espaço definitivo em sua rotina.

“Eles foram chegando, ocupando espaço, fazendo bagunça... E ficando. Precisavam de cuidado, abrigo e afeto, mas no fim quem mais ganhou fui eu”, afirmou Paolla ao compartilhar registros ao lado dos bichinhos.

Reprodução/Instagram Paolla Oliveira





Paolla Oliveira e a paixão pelos animais

O carinho da atriz pelos pets, no entanto, não é recente. Em entrevistas anteriores, Paolla já havia falado sobre a importância dos animais em sua vida e revelou que não conseguia imaginar a rotina sem a companhia deles.

Em 2019, ela contou que tinha os cachorros Marley e Chopp em casa e havia adotado também Perninha e Sabrina. Na mesma ocasião, revelou que já havia convivido com 11 gatos, todos com nomes e personalidades próprias.

Paolla também costuma defender a adoção responsável e já afirmou que acolher um animal vai além do carinho. Para a atriz, a convivência com os pets envolve companheirismo, cuidado e uma troca de afeto que faz parte de seu cotidiano.



