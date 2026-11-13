Reprodução/Instagram João Gomes

João Gomes, 24 anos, se manifestou após a repercussão das críticas à novela "Lá na Minha Terra", da TV Globo. Em um vídeo que circulou nas redes sociais, o cantor esclareceu que não participou da criação da história e que foi contratado apenas para cantar a música de abertura da produção.

Na sequência, ele ainda fez questão de comentar sobre representação do Nordeste na trama e destacou as diferenças entre a realidade das capitais e a do interior da região.

“Meu velho, eu fui cantar a trilha sonora. Quem é que não quer cantar na trilha sonora de uma novela?”, afirmou. Ele também explicou que não acompanha folhetins e não teve participação nas decisões criativas da produção.

Agora, tipo assim, eu não assistia novela, eu não escrevo roteiro e, muito pelo contrário. João Gomes, cantor e compositor.

Durante o pronunciamento, o cantor ponderou que o Nordeste não deve ser retratado como se tivesse uma única realidade. Para ele, existem diferenças entre as capitais e as cidades do interior, que também precisam ser consideradas na representação da região.

“Existe, sim, um Nordeste diferente da capital até o interior. Se você for no interior de Alagoas, Ouro Branco, na cidade de meu amigo Cauã, vai ver que é diferente de Maceió. É isso, velho”, comentou.

(Imagem/Reprodução: Instagram) João Gomes

João ainda sugeriu que a produção poderia mostrar diferentes perspectivas da região, valorizando tanto as capitais quanto as cidades do interior.

Entenda a polêmica envolvendo João Gomes e Tuca Andrada

A discussão ganhou força depois que o ator Tuca Andrada criticou a representação do Nordeste em Lá na Minha Terra e fez um comentário sobre as roupas de vaqueiro usadas por João Gomes.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Tuca comparou o visual do cantor a pessoas que usam trajes típicos alemães em festas tradicionais de Santa Catarina.

A declaração incomodou o artista, que respondeu nas redes sociais e explicou que as peças não são fantasias, mas vestimentas tradicionais da cultura vaqueira. João citou o gibão, a perneira e o guarda-peito, além de lembrar que sua família tem ligação com a tradição dos vaqueiros em Serrita, município pernambucano onde nasceu.

Reprodução/TV Brasil Ator Tuca Andrada

“Primeiramente, isso não é fantasia não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso”, afirmou na ocasião. O cantor também contou que promove anualmente uma festa dedicada aos vaqueiros que usam roupas de couro, com o objetivo de manter a tradição viva.

A repercussão da novela, no entanto, não ficou restrita à troca de declarações entre os dois artistas. A produção também recebeu críticas de internautas, personalidades e entidades ligadas ao audiovisual, que questionaram a maneira como a região é retratada na trama.

Entre os pontos levantados estão a associação do sertão à pobreza e à precariedade e a pouca diversidade de realidades nordestinas apresentada na história.

Divulgação TV Globo Lá na Minha Terra

Lá na Minha Terra estreou na TV Globo em 9 de novembro, na faixa das seis. Escrita por Mário Teixeira, a novela acompanha Rosenda, personagem de Dira Paes, uma mulher que criou os cinco filhos praticamente sozinha na cidade fictícia de Lavra Seca, no sertão nordestino.



