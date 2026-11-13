Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Shawn Mendes e Bruna Marquezine foram flagrados supostamente discutindo em Fernando de Noronha, Pernambuco. O episódio repercutiu nas redes sociais nesta sexta-feira (13). O vídeo mostra o casal parado no meio da rua, olhando um para o outro, em um possível momento de afastamento.

Um veículo estava passando pelo local quando houve o flagra das celebridades no meio da rua. "Bruna Marquezine e Shawn Mendes arengando [brigando] no meio da rua em Noronha", disse uma mulher. "Ele de cabeça baixa", pontuou o motorista.

Instagram/@shawnmendes Bruna Marquezine e Shawn Mendes

De acordo com o perfil Daily do Garotinho, no Instagram, Bruna Marquezine teria sido vista em lágrimas em frente à pousada em que estava hospedada com Shawn Mendes. O cantor, no entanto, teria ficado recolhido em uma praça.

Ainda de acordo com o perfil, o artista teria procurado a atriz para conversar, a fim de se entenderem.

O romance entre Shawn e Bruna

O namoro entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes começou no final de 2025. No entanto, a história dos dois teve início há quase 10 anos, no Rock in Rio de 2017. Na ocasião, o músico foi uma das atrações do evento e foi lá que ele e a atriz se encontraram pela primeira vez.

Naquele momento, os dois apenas conversaram nos bastidores do evento e trocaram interações nas redes sociais.





Ao longo dos anos, Shawn e Bruna continuaram se seguindo nas redes sociais e curtindo publicações um do outro, mas mantiveram relacionamentos com outras pessoas. Solteiros, eles se reencontraram em 2025, durante o Lollapalooza Brasil.

Em novembro do mesmo ano, Shawn retornou ao Brasil para acompanhar a COP30 e passou alguns dias hospedado na mansão de Ivete Sangalo. Durante sua passagem pelo país, ele também foi flagrado ao lado de Bruna Marquezine na plateia de um show da cantora Dua Lipa.

Reprodução/Instagram Bruna Marquezine e Shawn Mendes

Desde então, o cantor canadense e a atriz brasileira se tornaram inseparáveis. Eles são frequentemente vistos em passeios em praias do Rio de Janeiro e em viagens internacionais.

O cantor assumiu o namoro oficialmente no dia cinco de agosto, quando parabenizou a namorada pelo seu aniversário de 31 anos. "Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos", escreveu Shawn.