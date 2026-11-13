Acervo Pessoal / Divulgação Cariúcha grava o videoclipe de “Quem Ama Não Trai” em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Conhecida por sua personalidade irreverente e pelas participações na televisão, Cariúcha também está investindo em novos projetos musicais. A apresentadora e cantora gravou o videoclipe da música “Quem Ama Não Trai”, em Sorocaba, no interior de São Paulo, sob produção e direção artística de Amarildo Tavares.

Para o novo trabalho, a artista trocou os estúdios de televisão pelo ambiente de um botequim. O cenário escolhido foi o Exquina Botequim, estabelecimento da cidade que recebeu a equipe responsável pela realização do projeto audiovisual.

A gravação envolveu mais de 30 pessoas, entre profissionais da produção e figurantes. A proposta foi utilizar o ambiente do bar como parte da identidade visual do clipe, aproximando a narrativa musical de uma atmosfera cotidiana.

A captação das imagens ficou sob responsabilidade de Elton Brito, enquanto Amarildo coordenou a produção e a direção do projeto.

Cariúcha aposta em novo projeto musical

Embora seja conhecida por sua atuação como apresentadora e personalidade da televisão, Cariúcha também mantém projetos ligados à música.

A gravação de “Quem Ama Não Trai” representa mais um trabalho audiovisual da artista, desta vez com uma produção ambientada em um espaço tradicional de convivência e entretenimento.

A escolha de um botequim como cenário contribui para a construção da identidade visual do projeto, que contou com figurantes e uma equipe responsável pela organização das cenas.

O material foi produzido em Sorocaba, mas a data de lançamento do videoclipe ainda não foi informada.

Quem é Amarildo Tavares, diretor do novo clipe?

Responsável pela produção e direção do trabalho, Amarildo Tavares acumula décadas de experiência no mercado artístico.

Sua trajetória inclui atividades de produção musical, direção audiovisual, assessoria artística e desenvolvimento de projetos de entretenimento.

Segundo informações de sua equipe, o profissional já participou de trabalhos com mais de 200 artistas, incluindo Wanessa Camargo, e esteve envolvido em videoclipes que somam mais de 340 milhões de visualizações no YouTube.

A parceria com Cariúcha amplia sua atuação em projetos que combinam música e produção audiovisual.

No novo trabalho, Amarildo ficou responsável por coordenar a realização do clipe, desde a organização da produção até a direção artística das gravações.

Gravação mobilizou mais de 30 pessoas em Sorocaba

A produção de “Quem Ama Não Trai” reuniu profissionais de diferentes funções, além de figurantes que participaram das cenas.

O Exquina Botequim foi utilizado como locação, enquanto a equipe trabalhou na construção das imagens e na ambientação do videoclipe.

Com direção de Amarildo Tavares e captação de Elton Brito, o projeto integra a nova fase de trabalhos musicais de Cariúcha.

A expectativa agora fica para a divulgação do resultado final, que deverá apresentar ao público a proposta audiovisual desenvolvida para a canção.