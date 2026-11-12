Reprodução RedeTV!/Globo Daniel de Oliveira fala sobre polêmica envolvendo “Lá na Minha Terra”





Intérprete de Severino Madeira (que passa a usar o nome Cesário Ávila) em “Lá na Minha Terra”, Daniel de Oliveira, de 49 anos, comentou as críticas que a novela das seis da TV Globo vem recebendo nas redes sociais. Parte do público tem questionado a representação do Nordeste na trama, apontando uma visão considerada estereotipada da região.

Durante entrevista ao programa “TV Fama”, da RedeTV!, o ator afirmou que considera legítimas as observações feitas pelo público.

“Acho que todo mundo tem o direito de criticar, principalmente quem é de lá do Nordeste e vive o dia a dia. Escutei muitas coisas que as casas não são assim, que não tem só pobreza, é cosmopolita também. Mas estamos falando de uma cidade fictícia chamada Lavra Seca. Mas vale a pena observar as críticas”, Daniel de Oliveira





A polêmica ganhou força após telespectadores apontarem que a novela apresenta uma imagem do Nordeste associada à pobreza, à seca e a elementos considerados ultrapassados. Internautas também criticaram o contraste entre a ambientação de Lavra Seca e a representação de São Paulo, vista como mais moderna. Críticos da produção afirmam que essa oposição reforça estereótipos históricos sobre a região nordestina.

Entenda a história de “Lá na Minha Terra”

Escrita por Mário Teixeira, “Lá na Minha Terra” acompanha Rosenda Madeira, interpretada por Dira Paes, uma pequena pecuarista que criou sozinha os cinco filhos após o desaparecimento do marido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira.

Mais de 15 anos depois de deixar a família em Lavra Seca, Severino construiu uma nova vida em São Paulo. Sob a identidade de Cesário Ávila, ele se tornou um empresário rico e respeitado, escondendo o passado e a família que deixou no sertão. Quando Rosenda descobre que o marido está vivo, decide atravessar o país em busca de respostas.

A descoberta ameaça desmontar a vida construída por Severino em São Paulo e coloca em movimento os principais conflitos da novela. Enquanto tenta entender o abandono e reencontrar o homem com quem construiu uma família, Rosenda também vive o dilema de seus sentimentos por Almerindo Mourão, poderoso fazendeiro da região que é apaixonado por ela.

Além da história central, a novela acompanha os conflitos entre os dois universos que cercam Severino e sua família. Em Lavra Seca, os filhos cresceram marcados pela ausência do pai e pela força de Rosenda. Já em São Paulo, Cesário tenta manter em segredo a identidade que abandonou, enquanto sua nova família e seus negócios passam a ser ameaçados pelo retorno do passado.









