Reprodução Instagram/Netflix Mãe de Isabella Nardoni critica documentário sobre Suzane von Richthofen

Ana Carolina Oliveira, de 42 anos, mãe de Isabella Nardoni, fez um forte desabafo nas redes sociais após a estreia do documentário “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga”, na Netflix, nesta quarta-feira (11). Para ela, produções sobre crimes reais precisam evitar transformar assassinos em protagonistas enquanto as vítimas acabam esquecidas.

“A minha pergunta é: até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas e vítimas em simples coadjuvantes?”, questionou Ana Carolina em um vídeo publicado nas redes sociais.

A mãe de Isabella refletiu sobre a atenção dada aos responsáveis por crimes de grande repercussão e citou Manfred e Marísia von Richthofen, assassinados em outubro de 2002.

“Em que momento a nossa sociedade começou a dar mais atenção a essas histórias e a quem mata do que à memória de quem simplesmente foi brutalmente assassinado?”, perguntou.

“Todo mundo conhece a tal da Suzane. Mas quantas pessoas hoje lembram do Manfred e da Marísia? Acho que, se você for perguntar hoje, poucas pessoas sabem nem o nome deles”, afirmou.

“Crime não é glamour”

Ana Carolina também relacionou o debate à própria história. Isabella Nardoni tinha 5 anos quando morreu, em março de 2008, em São Paulo. O pai da menina, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo crime em 2010.

“Eu sei, sei perfeitamente o que é uma tragédia se tornar manchete, ganhar repercussão, e o que é uma família carregar a dor pro resto da vida. Inclusive, é isso que eu tento fazer todos os dias: não ser lembrada por uma tragédia”, declarou.

A mãe de Isabella ressaltou que não é contra documentários e produções que abordam crimes reais. Ela, inclusive, participou de “Isabella: O Caso Nardoni”, também disponível na Netflix. A crítica, segundo Ana Carolina, está na forma como as vítimas podem acabar perdendo espaço para os responsáveis pelos crimes.

“Sou contra esquecer verdadeiramente quem importa nessa história, que são as vítimas. Gente, crime não é glamour. Assassino não é ídolo de ninguém”, frisou.

Ao final do desabafo, Ana Carolina lamentou a expectativa de grande audiência em torno da nova produção. “Sabe o que mais me dói? O quanto eu já sei que este documentário vai ter recorde de visualizações. Sabe por quê? Porque as vítimas não importam e a sociedade hoje está querendo ver sangue. A sociedade quer ver tragédia”, disse.





Documentário traz nova entrevista de Suzane

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, “Suzane von Richthofen: O que o Tempo Não Apaga” revisita um dos crimes de maior repercussão do país. A produção reúne imagens de arquivo, depoimentos e apresenta a primeira entrevista de Suzane em quase dez anos.

O documentário também mostra aspectos da rotina atual de Suzane, que cumpre pena em regime aberto desde 2023. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão por participação no planejamento do assassinato dos próprios pais, Manfred e Marísia von Richthofen. O crime foi executado em outubro de 2002 pelos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.



