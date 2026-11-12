Reprodução Instagram Gabriela Loran compartilha cliques em Salvador e recebe chuva de elogios

Gabriela Loran, de 33 anos, compartilhou registros da recente viagem que fez à Bahia. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (11), a atriz reuniu momentos de sua passagem por Salvador, incluindo cliques na Praia do Porto da Barra, no Pelourinho e no Afropunk Brasil 2026.

Sem escrever muito sobre a viagem, Gabriela resumiu a experiência na legenda com apenas uma palavra: “Salvador”.

Nos comentários, a publicação recebeu uma série de elogios dos seguidores . “Perfeita demais”, escreveu uma pessoa. “Beleza que poucas possuem!!!”, declarou outra. “Sou muito, muito apaixonada por você, meu Deus!!”, acrescentou mais uma fã.

Uma seguidora também contou ter encontrado a artista durante a viagem . “Vi você na praia do Porto da Barra, lindíssima!!!!”, escreveu. “Ai, que mulher perfeita”, afirmou outra internauta.





Retorno às novelas

Depois de ganhar destaque como Viviane em “Três Graças”, Gabriela Loran está de volta às novelas da TV Globo. A atriz integra o elenco de “Lá na Minha Terra”, atual trama das seis, escrita por Mario Teixeira.

Na história, Gabriela interpreta Anamara, dona de um cabaré e de uma hospedaria na cidade fictícia de Lavra Seca. A personagem é descrita como uma mulher durona, orgulhosa e independente, com personalidade forte e sem disposição para se deixar controlar por outras pessoas.

Ao longo da trama, Anamara entrará em conflito com Celestina, personagem de Lilia Cabral, especialmente quando ela passar a interferir nos rumos do cabaré e da hospedaria. Para viver o novo papel, Gabriela também mudou o visual e escureceu os cabelos.



