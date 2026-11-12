Gabriela Loran compartilha cliques em Salvador e recebe chuva de elogios
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Gabriela Loran compartilha cliques em Salvador e recebe chuva de elogios

Gabriela Loran, de 33 anos, compartilhou registros da recente viagem que fez à Bahia. Em publicação nas redes sociais nesta quarta-feira (11), a atriz reuniu momentos de sua passagem por Salvador, incluindo cliques na Praia do Porto da Barra, no Pelourinho e no Afropunk Brasil 2026.

Sem escrever muito sobre a viagem, Gabriela resumiu a experiência na legenda com apenas uma palavra: “Salvador”.

Nos comentários, a publicação recebeu uma série de elogios dos seguidores . “Perfeita demais”, escreveu uma pessoa. “Beleza que poucas possuem!!!”, declarou outra. “Sou muito, muito apaixonada por você, meu Deus!!”, acrescentou mais uma fã.

Uma seguidora também contou ter encontrado a artista durante a viagem . “Vi você na praia do Porto da Barra, lindíssima!!!!”, escreveu. “Ai, que mulher perfeita”, afirmou outra internauta.

Foto: Reprodução Instagram
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Retorno às novelas

Depois de ganhar destaque como Viviane em “Três Graças”, Gabriela Loran está de volta às novelas da TV Globo. A atriz integra o elenco de “Lá na Minha Terra”, atual trama das seis, escrita por Mario Teixeira.

Na história, Gabriela interpreta Anamara, dona de um cabaré e de uma hospedaria na cidade fictícia de Lavra Seca. A personagem é descrita como uma mulher durona, orgulhosa e independente, com personalidade forte e sem disposição para se deixar controlar por outras pessoas.

Ao longo da trama, Anamara entrará em conflito com Celestina, personagem de Lilia Cabral, especialmente quando ela passar a interferir nos rumos do cabaré e da hospedaria. Para viver o novo papel, Gabriela também mudou o visual e escureceu os cabelos.


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