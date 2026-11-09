Divulgação TV Globo ‘Lá na Minha Terra’ estreia na Globo com história de amor, segredos e reencontros





A TV Globo estreia nesta segunda-feira (9) “Lá na Minha Terra”, nova novela das seis que assume o lugar de “A Nobreza do Amor”. Escrita por Mario Teixeira e com direção artística de Allan Fiterman, a trama promete levar o público a uma história marcada por amor, segredos, reencontros e pela busca por pertencimento, dividida entre o sertão nordestino e a cidade de São Paulo. O iG esteve presente na festa de lançamento da produção, realizada na última semana, e conferiu de perto a apresentação da nova aposta da emissora.

A história gira em torno de Rosenda Madeira, personagem de Dira Paes. Há mais de 15 anos, ela vive em Lavra Seca, cidade fictícia do interior nordestino, à espera de notícias do marido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira. O homem deixou a família para tentar uma vida melhor em São Paulo e nunca mais voltou, deixando Rosenda sozinha com os cinco filhos.

Divulgação TV Globo Lá na Minha Terra





Uma mãe em busca de respostas

Mesmo diante da ausência do marido, Rosenda nunca deixou de acreditar que Severino poderia estar vivo. Enquanto cria os filhos Lina, Damaso, Brícia, Dodô e Águeda, ela também precisa enfrentar as dificuldades da vida e administrar os sentimentos de Almerindo Mourão, personagem de Mateus Solano, fazendeiro apaixonado por ela.

Viúvo e dono da Fazenda Canto Sereno, Almerindo não esconde o desejo de viver um romance com Rosenda. Ela, porém, continua presa à história que deixou para trás e se recusa a considerar um novo amor enquanto não descobre o que aconteceu com o marido.

A trajetória da protagonista ganha novos rumos quando ela decide sair de Lavra Seca e partir para São Paulo em busca de respostas. O que Rosenda não imagina é que Severino está muito mais perto do que ela poderia imaginar, mas vivendo uma vida completamente diferente daquela que deixou para trás.

A nova vida de Severino

Em São Paulo, Severino abandonou a antiga identidade e passou a se apresentar como Cesário. Bem-sucedido, ele se tornou um empresário rico e construiu uma nova família ao lado de Ismália, personagem de Camila Morgado, com quem teve uma filha, Alice.

O passado, no entanto, continua sendo uma ameaça à vida que Cesário construiu. A chegada de Rosenda à capital paulista coloca em risco a farsa mantida durante anos e promete provocar uma sequência de conflitos entre as duas famílias.

Outro nome importante nesse segredo é Celestina, vivida por Lilia Cabral. Dona de uma pensão e conhecedora da verdadeira identidade de Cesário, ela usa essa informação para chantageá-lo, aumentando ainda mais a tensão em torno do personagem.





Entre o sertão e São Paulo

Além da história central, “Lá na Minha Terra” também acompanha os dramas, romances e conflitos dos moradores de Lavra Seca e dos personagens que vivem na capital paulista. A novela mistura diferentes gerações e aposta em temas como família, memória, identidade, migração e a ligação com o lugar de origem.





A produção marca uma nova parceria entre Mario Teixeira e Allan Fiterman, responsáveis também por “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”.







