Reprodução Instagram Liniker surge de biquíni vermelho no Pará e faz declaração antes de show

Às vésperas de voltar aos palcos em Belém, Liniker usou as redes sociais nesta quinta-feira (5) para se declarar ao Pará. A cantora, de 31 anos, compartilhou registros feitos durante sua passagem pelo Marajó, incluindo cliques em que aparece tomando banho de rio, e falou sobre a relação afetiva que construiu com o Estado ao longo dos últimos anos.

Em um longo texto, a artista exaltou as paisagens, os rios e as experiências vividas na região. Liniker afirmou que as viagens ao Pará passaram a ocupar um espaço especial em sua rotina e destacou como se sente atravessada pela cultura e pela forma de viver dos paraenses.

“Já há algum tempo, a água e os encantos daqui fazem parte da minha rotina. A beleza de ser uma viajante do mundo é conhecer as pessoas e as suas sutilezas, e se permitir ser atravessada por elas, sem pestanejar”, escreveu.

A cantora também descreveu as sensações que associa às visitas ao Estado. “Por aqui eu sinto o vento, sinto o sabor do rio, sinto a encantaria me rondar e se fazer presente mesmo no invisível. Sou atravessada pela forma que o Pará demonstra o amor em qualquer que seja a sua figura”, declarou.

Reprodução Instagram Liniker





Cultura e fé no Pará

Na publicação, Liniker citou algumas das imagens e manifestações culturais que mais a marcam durante suas passagens pelo Estado. Entre elas, a presença das onças, a chegada dos guarás ao fim da tarde, o Pavulagem e as manifestações de fé ligadas a São Benedito e Nossa Senhora de Nazaré.

“Aqui vejo onças tomando sol, vejo os guarás chegando em árvore frondosa às 18h da tarde, vejo a alegria do povo com seus chapéus saudando a alegria no Pavulagem, rezo a São Benedito pedindo proteção ao povo preto, vejo a força de Nossa Senhora de Nazaré fortalecida em cada romeiro que acredita e tem fé”, escreveu.

Ao refletir sobre a conexão com o lugar, a artista resumiu: “Sou eu um pouquinho a mais aqui. Sinto o cheiro encantado do Pará exalar e deixar meu juízo mundiado”.

Penúltimo show da turnê Caju

A homenagem ao Pará acontece em um momento especial da carreira de Liniker. A cantora está encerrando a turnê de Caju, álbum que se tornou o maior sucesso de sua trajetória, e escolheu Belém para receber uma das últimas apresentações do projeto.

O show deste sábado (7) será o penúltimo da turnê. Liniker afirmou que vive a despedida com emoção, mas também com gratidão por tudo o que construiu durante essa fase.

“Me despedindo de um dos momentos mais especiais da minha vida, com glória, com gratidão, com reconhecimento do meu país e, principalmente, com a sensação de ter vivido cada etapa desse projeto tão especial”, declarou.

Para explicar a escolha de Belém como palco de uma das últimas apresentações, a cantora voltou a destacar sua ligação com o Estado. “Escolhi Belém para ser a penúltima data dessa turnê pela gratidão e pela delícia que é estar aqui sempre e ver tantas coisas inspiradoras. Aqui, todo horizonte é mesmo infinito”, concluiu.









