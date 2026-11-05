Reprodução/Instagram Sasha defende João Lucas e se declara após cantor sofrer ataques nas redes

Sasha Meneghel saiu em defesa do marido, João Lucas, após o cantor compartilhar uma reflexão sobre os ataques homofóbicos e sexistas que recebe nas redes sociais. Nesta quinta-feira (5), a estilista repostou um vídeo em que o artista questiona padrões tradicionais de masculinidade e relaciona esse tipo de preconceito a problemas mais profundos da sociedade.

Orgulhosa da postura do companheiro, Sasha fez uma declaração direta ao compartilhar o conteúdo. “Esse é o meu homem”, escreveu. Na publicação original, a filha de Xuxa Meneghel também deixou uma mensagem de carinho para o marido: “Te amo”.

Entenda o que aconteceu

A polêmica começou após Pedro Ortega compartilhar nos Stories um vídeo de João Lucas durante um evento. Nas imagens, divulgadas inicialmente pelo perfil Porta de Famosos, o cantor aparece segurando uma garrafa e reage ao perceber que estava sendo filmado.

A partir do registro, o ex-participante de "De Férias com o Ex" passou a fazer comentários sobre a aparência, as roupas e a masculinidade do artista. “Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de ‘homem’ de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade”, escreveu.

Pedro continuou a publicação associando o comportamento de homens mais jovens a uma suposta perda de masculinidade. “Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem umas militantes que estudam jornalismo na PUC”, afirmou, antes de defender que pais se preocupassem com a forma como criam seus filhos.

Cantor reagiu sobre o assunto

Sem responder diretamente às declarações, João Lucas resgatou um vídeo publicado em março deste ano no qual já abordava os ataques que recebe por não corresponder às expectativas de algumas pessoas sobre como um homem deveria se vestir ou agir. Ao compartilhar novamente o conteúdo, ele deixou uma mensagem curta: “Sempre bom lembrar”.

O cantor também afirmou que o dia havia começado movimentado nas redes sociais, mas indicou que estava concentrado em outros momentos de sua vida. Casados desde 2021, Sasha e João Lucas estão à espera do primeiro filho. A gravidez também marcará a chegada do primeiro neto de Xuxa Meneghel.







