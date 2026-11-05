Reprodução Instagram/@granderio Anitta nega affair com Mestre Fafá e dispara: “Já rodou mais que eu”

Anitta comentou os rumores que envolvem sua vida pessoal e não deixou de lado o bom humor ao negar um possível affair com Mestre Fafá, mestre de bateria da Grande Rio. Atual rainha de bateria da escola de samba, a cantora foi questionada sobre a proximidade com o músico durante entrevista ao "TV Fama", da RedeTV!.

“Gente, pelo amor de Deus, é claro que não. A gente teve uma super sintonia, ele tem o mesmo sobrenome que eu, Machado”, afirmou. Em seguida, Anitta brincou com a quantidade de especulações envolvendo o nome do mestre de bateria: “Eu acho que as pessoas têm uma fantasia dele com todo mundo, na verdade. Todo mundo está pegando ele, meu Deus do céu. Esse rapaz já rodou por aí mais que eu, babado.”

A artista reforçou que não existe qualquer envolvimento amoroso entre os dois. “Não, mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus”, completou.

Anitta comenta rumores sobre Ludmilla

Durante a entrevista, Anitta também foi questionada sobre os rumores de uma possível reaproximação com Ludmilla. A cantora, no entanto, afirmou que não acompanha as notícias e preferiu não alimentar as especulações.

“Gente, eu não vi nada do que está saindo aí. Não sou responsável pelo que as pessoas falam, sou responsável pelo que eu falo”, declarou.

Cantora mantém discrição sobre Danilo Mesquita

Anitta ainda foi perguntada sobre os comentários a respeito de um possível fim de seu romance com Danilo Mesquita. Desta vez, a artista optou por não entrar em detalhes e destacou que prefere preservar sua vida pessoal.

“Eu entendo a curiosidade das pessoas, mas prefiro não falar sobre esse assunto, porque tem muita coisa legal acontecendo na minha carreira”, respondeu.

Reprodução/Instagram Anitta e Danilo Mesquita





Danilo Mesquita também adotou uma postura discreta ao ser questionado recentemente sobre a cantora. Na última terça-feira (3), o iG conversou com o ator durante o evento de lançamento de "Lá na Minha Terra", nova novela das seis da TV Globo, da qual ele faz parte do elenco.

Ao ser perguntado sobre Anitta, o artista evitou comentar os rumores e reforçou que prefere manter sua intimidade longe dos holofotes. “Eu não falo da minha vida pessoal, apenas de trabalho”, afirmou.





