Reprodução Instagram Ex de Toguro desabafa após crise bancária no Paraguai: “É de partir o coração”





Nara Paraguaia, ex-mulher do influenciador Toguro, usou as redes sociais para desabafar sobre a crise financeira que tomou conta de seu país de origem após a intervenção do Banco Central do Paraguai no Ueno Bank. A instituição, que reúne cerca de 3 milhões de clientes, entrou em um processo de resolução depois que as autoridades identificaram uma grave insuficiência em seu índice de solvência.

Em um vídeo publicado no Instagram, Nara demonstrou preocupação com os relatos de clientes que passaram a enfrentar dificuldades para acessar os próprios recursos. “O que está acontecendo no meu país?”, questionou a influenciadora.

“O Paraguai amanheceu em choque. Um dos bancos do país, o Ueno Bank, teve suas operações fechadas pelo Banco Central. Milhares de pessoas estão sem conseguir acessar o próprio dinheiro, entre eles trabalhadores, famílias, aposentados, pessoas que dependem desse valor no dia a dia para comer, pagar contas e simplesmente para viver”, afirmou.

“É de partir o coração”

A situação ganhou ainda mais repercussão devido ao volume de recursos públicos administrados pelo banco, incluindo valores ligados ao sistema previdenciário do país. A crise também afetou diretamente a rotina de milhares de aposentados que precisarão receber os pagamentos por outras instituições, enquanto o governo e as autoridades tentam garantir a continuidade dos benefícios.

“São cerca de 32 mil aposentados que vão precisar mudar de banco para poder receber. O governo diz que os pagamentos estão garantidos”, disse Nara.

A influenciadora afirmou ter acompanhado vídeos de paraguaios desesperados diante da dificuldade de acessar o dinheiro depositado. “Eu, como paraguaia, realmente fico triste em ver o sofrimento do meu povo. Vi vídeos de pessoas chorando, desesperadas, pedindo socorro, sem conseguir acessar o dinheiro que conquistaram com tanto trabalho. Isso é de partir o coração”, desabafou.

Ao finalizar o vídeo, Nara cobrou providências das autoridades. “O povo paraguaio não merece passar por isso. Merece respeito, respostas e, acima de tudo, justiça”, declarou.





O que está acontecendo no Paraguai?

O Banco Central do Paraguai anunciou no dia 3 de novembro o início do processo de resolução do Ueno Bank. Segundo o órgão, a decisão foi tomada após a constatação de que o índice de solvência da instituição havia caído para menos da metade do mínimo exigido pelas regras do sistema financeiro. A medida prevê a atuação de interventores para verificar a situação patrimonial do banco e preservar seus ativos.

A principal preocupação passou a ser a devolução dos recursos aos clientes. Os depósitos contam com uma garantia legal de até 228,3 milhões de guaranis por pessoa e por instituição. Nesta quinta-feira (5), o Banco Central informou o início dos pagamentos para um primeiro grupo de clientes, formado por pessoas com até 10 milhões de guaranis depositados, sem dívidas com o banco e com contas habilitadas em outras instituições financeiras. Novas etapas devem ser anunciadas pelas autoridades.

A crise do Ueno Bank também extrapolou o setor financeiro e provocou uma turbulência política no Paraguai. O banco administrava centenas de milhões de dólares em recursos públicos, incluindo valores relacionados à previdência, e as relações anteriores do presidente Santiago Peña com o grupo controlador da instituição passaram a ser alvo de questionamentos. A pressão política aumentou nos últimos dias e culminou na renúncia de Peña nesta quinta-feira (5).



