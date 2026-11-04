Reprodução Instagram Amiga revela causa da morte de Janaína Barbosa, ex-apresentadora do "TV Fama"

A morte de Janaína Barbosa, aos 48 anos, gerou comoção e levantou questionamentos sobre o que teria provocado o falecimento da ex-apresentadora do "TV Fama". A causa da morte foi confirmada por Camila Avesani, amiga da jornalista há mais de 35 anos.

Segundo Avesani, Janaína sofreu um choque anafilático após trocar uma medicação . “Ela trocou a medicação e deu choque anafilático”, revelou. Janaína morreu na terça-feira (3), e a notícia de seu falecimento foi divulgada nesta quarta-feira (4) pelo apresentador Otávio Mesquita, ex-marido da apresentadora.

Otávio e Janaína foram casados entre 2002 e 2007. Ao comentar a morte, o jornalista lamentou a perda e destacou o carinho que mantinha pela ex-esposa e pela família dela . “Ela era uma pessoa superquerida. Tenho muito carinho e respeito por ela e pela família. Lamento muito que ela tenha ido para o céu”, declarou.

O velório está previsto para esta quarta-feira, às 15h30, em São Paulo, embora o local não tenha sido divulgado. Janaína deixa o marido, o empresário Felipe Faria, com quem viveu por 20 anos, e os filhos Bernardo e Frederico.





O que é choque anafilático?

O choque anafilático é uma reação alérgica grave, que pode ser desencadeada por diferentes substâncias, incluindo medicamentos e determinados alimentos, como camarão e outros frutos do mar. A condição pode provocar uma reação rápida e exige atendimento médico imediato.

Relembre a carreira de Janaína Barbosa

Janaína Barbosa construiu uma trajetória como jornalista, apresentadora e atriz. Em 2001, passou a integrar a apresentação do "TV Fama", na RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens. A passagem pelo programa de celebridades ajudou a projetar seu nome nacionalmente.

No ano seguinte, Janaína deixou a atração e foi substituída por Luísa Mell, que permaneceu no comando do programa até 2006. Depois de sair da apresentação, ela investiu na carreira de atriz e participou da série "Casos e Acasos", exibida pela TV Globo em 2008.



