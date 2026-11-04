Reprodução/Instagram Janaína Barbosa

Janaína Barbosa, atriz e ex-apresentadora do TV Fama, morreu aos 48 anos na terça-feira (3). Conhecida pelo trabalho no programa de celebridades da RedeTV!, ela marcou presença na televisão brasileira no início dos anos 2000 e também teve uma passagem pela dramaturgia da TV Globo.

A notícia foi confirmada nesta quarta-feira (4) pelo apresentador Otávio Mesquita, com quem foi casada. A causa da morte não foi divulgada.

Nos últimos anos, Janaína estava afastada da televisão e mantinha uma vida mais reservada, dedicada à família.

Janaína conquistou projeção nacional ao apresentar o TV Fama, programa da RedeTV! dedicado às notícias sobre celebridades e aos bastidores do entretenimento. Entre 2001 e 2002, ela dividiu o comando da atração com o jornalista Nelson Rubens, em uma fase importante de sua trajetória profissional.





Durante sua passagem pelo programa, a apresentadora entrevistou nomes importantes da música e da televisão. Um dos encontros que voltou a ser lembrado após a notícia de sua morte foi a conversa com Rita Lee.

Reprodução/Instagram Janaína Barbosa

Na entrevista, a cantora falou sobre sua vida pessoal, a relação com o marido, Roberto de Carvalho, a criação dos filhos e suas experiências com drogas.

Janaína também participou de série da Globo

Além da apresentação, Janaína também trabalhou como atriz. Em 2008, integrou o elenco de Casos e Acasos, série da TV Globo que apresentava histórias independentes sobre situações cotidianas, relacionamentos e conflitos pessoais. A participação marcou sua passagem pela dramaturgia da emissora.

Embora tenha ficado mais conhecida pela atuação no programa de celebridades, sua trajetória profissional também passou pela ficção televisiva. Depois dessas experiências, ela deixou de aparecer com frequência nas produções e nos eventos públicos, mantendo uma rotina mais discreta.

Reprodução/Instagram Janaína Barbosa

Janaína Barbosa foi casada com Otávio Mesquita

A vida pessoal da artista também ganhou espaço na imprensa durante o relacionamento com Otávio Mesquita. Os dois viveram uma união marcada por idas e vindas, que durou cerca de três anos. Mesmo após o fim do casamento, os nomes dos dois voltaram a ser associados na cobertura sobre a trajetória da apresentadora.

Em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, em uma cerimônia realizada na Ilha de Comandatuba, na Bahia. Da união nasceram dois filhos.

Causa da morte não foi divulgada

A morte de Janaína Barbosa foi confirmada publicamente nesta quarta-feira (4), um dia após o falecimento. Até a divulgação das primeiras notícias, não havia informações sobre a causa da morte nem detalhes oficiais sobre o velório e o sepultamento. A artista deixa o marido, Felipe Faria, e os dois filhos.



