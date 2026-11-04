Reprodução/Instagram Alessandra Ambrósio posa de biquíni e encanta seguidores.

Alessandra Ambrósio, de 45 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (4) ao publicar um álbum de fotos de um dia de descanso nas redes sociais. Nas imagens, a top model brasileira surgiu deslumbrante e exibiu toda a sua boa forma.

A modelo, que está curtindo alguns dias de descanso em Uluwatu, na Indonésia , se despediu do paraíso tropical na legenda da publicação. "Uluwatu, ainda tem sal nos meus cabelos", escreveu Alessandra.

Nas imagens, a famosa aparece curtindo um dia de sol e mar, vestindo um biquíni estampado fininho. Em alguns cliques, ela aparece tomando uma água de coco na varanda do quarto do hotel em que está hospedada.

Em outros registros, Alessandra aparece à beira-mar, renovando o bronzeado. A beldade também surge em clima de romance com o namorado, o designer de joias e ex-modelo australiano Buck Palmer.

Nos comentários da publicação, fãs elogiaram a beleza da supermodelo."Deusa", escreveu uma. "Um monumento", disse outra. "Oh, mulher linda, meu Deus!", exclamou um terceiro seguidor da modelo.







Alessandra Ambrósio desfila na passarela da Victoria's Secret pela 20ª vez

O desfile 2026 da Victoria's Secret Fashion Show ocorreu no dia 18 de outubro, no Sony Pictures Studios, em Culver City, na Califórnia, e teve Alessandra Ambrósio como um de seus destaques.

Nesta edição, a brasileira comemorou sua 20ª participação no tradicional desfile de lingerie da grife com uma produção inteiramente cor-de-rosa, marcada por muito volume e brilho.

Para cruzar a passarela, Alessandra usou um top estruturado, de decote de coração, coberto por aplicações brilhantes em tons de rosa. A peça foi combinada com uma minissaia de tecido acetinado, que se prolongava em uma calda fluida. Durante a apresentação, ela abriu os braços e ergueu as extremidades do tecido, o que resultou em um efeito de movimento encantador.





Alessandra Ambrósio estreou na passarela do Victoria's Secret Fashion Show em maio de 2000, quando tinha apenas 19 anos. Em 2004, ela entrou para a história da marca ao se tornar além de uma Angel - título dado às principais modelos contratadas da grife -, a primeira embaixadora da Victoria's Secret Pink, linha destinada ao público jovem.

Em 2011, Alessandra usou as asas mais caras já produzidas para o evento. Elas foram confeccionadas em ouro e cobertas por pedras preciosas avaliadas em 250 mil dólares. Nesta edição do desfile, a modelo cruzou a passarela grávida de seu filho Noah.

Alessandra também foi escolhida para usar o Fantasy Bra , sutiã exclusivo e criado anualmente pela marca em duas ocasiões: em 2012 e em 2014.

A modelo se aposentou oficialmente do posto de Angel em 2017. Apesar disso, ela não encerrou definitivamente sua relação com a marca. Após anos afastada, ela retornou à passarela do evento em 2024, 2025 e 2026.