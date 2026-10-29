Fernanda Keulla surpreende ao falar de Shawn Mendes no “Fofocalizando”
Reprodução Instagram
Fernanda Keulla surpreende ao falar de Shawn Mendes no “Fofocalizando”


Fernanda Keulla, campeã do “Big Brother Brasil 13”, chamou a atenção durante sua participação no “Fofocalizando”, do SBT, nesta quinta-feira (29), ao comentar sobre a aparência do cantor Shawn Mendes, namorado da atriz Bruna Marquezine. Apesar de elogiar a beleza do artista, a apresentadora surpreendeu ao dizer que ele lhe transmite a impressão de não ter o hábito de tomar banho.

“Umas coisas que saem da minha cabeça que eu tenho que falar. O Shawn Mendes, pra mim, é um cara muito maravilhosíssimo. Mas ele passa uma impressão pra mim que ele não toma banho”, afirmou Fernanda durante o programa.

Na sequência, a ex-BBB reconheceu que o comentário poderia causar repercussão e se desculpou. “Ele me passa essa impressão. Me perdoe, Brasil”, completou. A fala aconteceu enquanto Fernanda é testada pela emissora para uma possível vaga fixa na atração de entretenimento.

Saída de Thayse Teixeira e Carol Lekker movimenta os bastidores

A participação de Fernanda acontece em meio a mudanças no elenco do “Fofocalizando”.  Thayse Teixeira teve o contrato encerrado pelo SBT na quarta-feira (28), após uma polêmica envolvendo comentários sobre o resultado das eleições presidenciais de 2026. Durante o programa, ela questionou a prorrogação do horário de votação e levantou suspeitas sobre o processo eleitoral. A emissora confirmou o desligamento, mas não apresentou publicamente uma justificativa oficial para a decisão.

Outra saída recente foi a de Carol Lekker, que deixou a atração em setembro. Adecisão esteve relacionada à insatisfação com a remuneração e à falta de oportunidades para realizar ações publicitárias no programa. A apresentadora e a emissora chegaram a um acordo para encerrar o vínculo profissional.




    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/2026-10-29/ex-bbb-critica-shawn-mendes---impressao-de-que-nao-toma-banho-.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes