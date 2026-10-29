Reprodução/Filme X-Men Patrick Stewart morre aos 86 anos após enfrentar Alzheimer e demência





O ator britânico Patrick Stewart, conhecido mundialmente por interpretar o Professor Xavier na franquia “X-Men” e o capitão Jean-Luc Picard em “Star Trek”, morreu na quarta-feira (28), aos 86 anos, em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A notícia foi divulgada pela família nas redes sociais nesta quinta-feira (29), que informou que o artista enfrentava a doença de Alzheimer e a demência com corpos de Lewy.

Em comunicado, os familiares lamentaram a perda e destacaram que o ator estava acompanhado de pessoas próximas nos últimos momentos. “Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem em sua casa em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e a demência corporal de Lewy”, diz o texto.

A homenagem também descreveu o ambiente em que Stewart passou seus últimos momentos, cercado por familiares e amigos, com música, orações, lágrimas e risos. A publicação ressaltou ainda a serenidade do ator e a marca deixada por ele ao longo da vida. Além do comunicado, a família compartilhou um trecho da autobiografia Making It So: A Memoir, na qual o artista refletiu sobre as semelhanças entre sua trajetória e a de um de seus personagens mais emblemáticos.

“Como eu, Jean-Luc viveu uma vida incomum, que o levou muito além dos limites da experiência humana normal. Mas ele também é alguém que se manteve fiel às suas raízes terrenas, pois são elas que lhe deram sua identidade. No fim, ele sente o chamado do lar, assim como eu”, escreveu Stewart no livro.





Carreira nos palcos e sucesso na televisão

Patrick Stewart começou a carreira artística aos 18 anos e construiu sua trajetória inicial no teatro, conquistando reconhecimento como integrante da Royal Shakespeare Company a partir da década de 1960. A consagração internacional, no entanto, veio mais tarde, quando foi escalado, aos 47 anos, para protagonizar “Star Trek: A Nova Geração”.

Exibida entre 1987 e 1994, a série apresentou Stewart como o capitão Jean-Luc Picard, comandante da nave Enterprise. Ao longo de sete temporadas, o ator participou de 176 episódios e voltou a interpretar o personagem em filmes da franquia e na produção “Star Trek: Picard”, lançada em 2020, quando ele tinha 79 anos.

A princípio, Stewart hesitou em aceitar o papel, pois temia se afastar do teatro e ficar associado à ficção científica. Seu amigo e também ator Ian McKellen chegou a aconselhá-lo a recusar o convite. A decisão, porém, acabou marcando sua carreira e o transformou em um dos rostos mais reconhecidos do universo de “Star Trek”.

Outro personagem que consolidou sua popularidade foi o Professor Charles Xavier, líder dos X-Men. Stewart estreou no papel em “X-Men”, de 2000, e retornou em diferentes produções da franquia inspirada nos quadrinhos da Marvel, dando vida ao mentor dos mutantes ao longo de mais de duas décadas.







