Reprodução SBT Thayse Teixeira sai do SBT após questionar eleições ao vivo no "Fofocalizando"





Thayse Teixeira não faz mais parte do SBT. O encerramento do contrato da apresentadora foi confirmado ao iG pela emissora nesta quarta-feira (28). Durante sua passagem pelo canal, ela integrou a equipe do "Fofocalizando" e também participou do quadro "Dez ou Mil", do "Programa do Ratinho".

“O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos”, declarou o canal.

A saída ocorre após Thayse ficar de fora da edição do "Fofocalizando" desta quarta-feira. Ela chegou à sede da emissora, em São Paulo, mas foi orientada a voltar para casa. Inicialmente, a ausência foi noticiada como um afastamento, antes de o SBT confirmar o fim do contrato.

Discussão ao vivo gerou repercussão

Na terça-feira (27), a apresentadora se envolveu em uma discussão durante o "Fofocalizando" ao comentar a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil. Na ocasião, Thayse afirmou que faria o mesmo que o parlamentar diante das supostas ameaças que ele estaria enfrentando. A conversa avançou para o cenário político após ela questionar a condução das eleições presidenciais.

Durante o debate, Thayse criticou a prorrogação do horário de votação no segundo turno, realizado no domingo (25), e colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Está tudo errado no país”, declarou a apresentadora, ao demonstrar insatisfação com a extensão do período de votação.

O comentário foi contestado pelo colega Matheus Baldi, que afirmou que os votos registrados após as 17h não seriam suficientes para mudar o resultado, marcado por uma diferença de aproximadamente quatro milhões de votos. O analista político Eduardo Gayer também lembrou que a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado a ampliação do horário, informação confirmada pelo apresentador Gabriel Cartolano, que ressaltou que as duas campanhas fizeram o pedido. Mesmo após as intervenções, Thayse manteve suas críticas e afirmou que situações injustas teriam marcado o processo eleitoral.



