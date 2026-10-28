Thayse Teixeira sai do SBT após questionar eleições ao vivo no
Reprodução SBT
Thayse Teixeira sai do SBT após questionar eleições ao vivo no "Fofocalizando"


Thayse Teixeira não faz mais parte do SBT. O encerramento do contrato da apresentadora foi confirmado ao iG pela emissora nesta quarta-feira (28). Durante sua passagem pelo canal, ela integrou a equipe do "Fofocalizando" e também participou do quadro "Dez ou Mil", do "Programa do Ratinho"

“O SBT agradece à apresentadora pelo período em que esteve na emissora, reforça seu respeito por sua trajetória profissional e deseja sucesso em seus próximos projetos”, declarou o canal.

A saída ocorre após Thayse ficar de fora da edição do "Fofocalizando" desta quarta-feira. Ela chegou à sede da emissora, em São Paulo, mas foi orientada a voltar para casa. Inicialmente, a ausência foi noticiada como um afastamento, antes de o SBT confirmar o fim do contrato. 

Discussão ao vivo gerou repercussão

Na terça-feira (27), a apresentadora se envolveu em uma discussão durante o "Fofocalizando" ao comentar a saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil. Na ocasião, Thayse afirmou que faria o mesmo que o parlamentar diante das supostas ameaças que ele estaria enfrentando. A conversa avançou para o cenário político após ela questionar a condução das eleições presidenciais. 

Durante o debate, Thayse criticou a prorrogação do horário de votação no segundo turno, realizado no domingo (25), e colocou em dúvida a lisura do processo eleitoral que terminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Está tudo errado no país”, declarou a apresentadora, ao demonstrar insatisfação com a extensão do período de votação. 

O comentário foi contestado pelo colega Matheus Baldi, que afirmou que os votos registrados após as 17h não seriam suficientes para mudar o resultado, marcado por uma diferença de aproximadamente quatro milhões de votos. O analista político Eduardo Gayer também lembrou que a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado a ampliação do horário, informação confirmada pelo apresentador Gabriel Cartolano, que ressaltou que as duas campanhas fizeram o pedido. Mesmo após as intervenções, Thayse manteve suas críticas e afirmou que situações injustas teriam marcado o processo eleitoral. 


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