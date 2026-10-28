Reprodução Instagram Datena deixa a TV tradicional e assume nova atração policial no YouTube

José Luiz Datena está de volta ao jornalismo policial, mas desta vez longe da televisão tradicional. O jornalista foi contratado por Luiz Bacci para comandar uma atração policial no YouTube, com exibição prevista para o fim da tarde. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (28) pelo colunista Flávio Ricco, do Portal LeoDias.

A proposta é apostar em um formato semelhante ao "Brasil Urgente", programa que marcou a trajetória de Datena e o consolidou como um dos principais nomes do jornalismo policial brasileiro. A nova atração representa uma mudança de plataforma para o apresentador, que passou por diferentes emissoras nos últimos anos.

Datena acumula mudanças de emissora desde 2024

A nova contratação acontece após uma sequência de mudanças profissionais. Em novembro de 2024, Datena deixou a Band e, no mês seguinte, assumiu o comando do "Tá na Hora", no SBT. A passagem pela emissora, porém, terminou em maio de 2025, após mudanças na programação.

Na sequência, o jornalista foi para a RedeTV!, onde apresentou o "Brasil do Povo" até janeiro de 2026. Depois, passou a integrar a programação da TV Brasil, à frente do "Na Mesa com Datena", e também comandou o programa "Alô Alô Brasil", na Rádio Nacional.

Jornalista aposta no digital após trajetória política

A passagem pela comunicação pública durou cerca de três meses e chegou ao fim em meio à possibilidade de uma nova candidatura eleitoral. Datena já havia entrado na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2024, pelo PSDB, mas não conseguiu avançar para o segundo turno.

A campanha eleitoral ficou marcada pelo episódio em que o jornalista atingiu o então candidato Pablo Marçal com uma cadeirada durante um debate promovido pela TV Cultura. O caso teve ampla repercussão e se tornou um dos momentos mais comentados daquela disputa.







