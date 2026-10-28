Reprodução/Instagram Belo, Rayane Figliuzzi e Nicole Fagundes

Belo, 52 anos, teria perdido a paciência com Nicole Fagundes, 31 anos, após a influenciadora conceder entrevistas sobre o suposto envolvimento com o cantor e Rayane Figliuzzi, 29 anos. Ao que tudo indica, o artista não gostou nada da atitude da loira e fez questão de deixar isso bem claro.

Segundo o jornal Extra, o pagodeiro teria pedido que a ex-secretária de Rayane parasse de falar sobre ele e de dar declarações que alimentam os rumores de um possível relacionamento a três.

De acordo com uma fonte ouvida pela reportagem, o famoso chegou a ficar bastante irritado com as entrevistas concedidas por Nicole a programas de televisão e canais nas redes sociais.





“Falou que é para ela fechar a boca e parar de querer aparecer usando o nome dele. Ficou uma fera”, relatou a fonte à publicação. Além disso, o compositor estaria tentando conter a exposição de sua vida pessoal em meio à crise com Rayane.

Mesmo assim, até o momento, o suposto ultimato não foi confirmado ou negado publicamente pelo artista.

Reprodução Instagram Rayane Figliuzzi e Belo





Promessa de apartamento

Ainda segundo o jornal, Nicole estaria aguardando a mudança de um flat para um apartamento maior, que teria sido prometido por Belo. A reportagem também menciona um acordo de confidencialidade que a influenciadora teria assinado quando trabalhava para Rayane e frequentava a casa do casal.

Nicole Fagundes chamou a atenção dos internautas nos últimos dias após falar publicamente sobre a relação que teria mantido com Belo e Rayane.

Em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, ela afirmou que a iniciativa do envolvimento teria partido da própria influenciadora.

Apesar de tudo e em meio aos rumores de traição e separação, Rayane Figliuzzi afirmou ao UOL Splash nesta quarta-feira (28) que continua com Belo. A declaração foi dada após a comemoração de seu aniversário de 29 anos, realizada na terça-feira (27), no Rio de Janeiro, com a presença do cantor.

“Estamos juntos, sim. Muita coisa mentirosa tem sido publicada sobre nós”, declarou Rayane. Ela também negou que os dois tenham se separado desde o início do relacionamento e disse que desentendimentos fazem parte da vida de qualquer casal.

Reprodução/Instagram Rayane Figliuzzi e Belo





Crise na relação

Os rumores de crise ganharam força após uma discussão entre Belo e Rayane em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que teria acontecido no dia 21 de outubro.

Nos dias seguintes, surgiram notícias sobre um possível término e sobre condições que Rayane teria apresentado para deixar a residência do artista.



