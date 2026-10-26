Reprodução Instagram Poliana Rocha fala sobre falsidade e relembra postura diante de relações

Poliana Rocha, de 49 anos, usou as redes sociais nesta segunda-feira (26) para compartilhar uma reflexão sobre como lidar com pessoas falsas. Ao abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores, a influenciadora foi questionada sobre o assunto e afirmou que prefere se afastar de relações que não considera verdadeiras, sem precisar entrar em conflitos.

“Hoje eu tenho maturidade para perceber quando algo não é verdadeiro. Sem briga, sem discurso: eu só ajusto a distância. Se for de verdade, eu noto também!”, escreveu Poliana ao responder à pergunta.

A declaração chamou atenção após a influenciadora comparecer à festa de quatro anos de Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, no último fim de semana. Ela foi a única integrante da família do cantor Leonardo presente na comemoração. O sertanejo não participou do aniversário da neta porque estava em uma viagem de pesca no Pantanal.





Poliana comenta possibilidade de reconciliação do filho

Recentemente, a influenciadora também foi questionada sobre a possibilidade de Zé Felipe reatar o relacionamento com Virginia Fonseca. Durante uma interação com a influenciadora Júlia Norremose, ela foi perguntada se acreditava em uma reconciliação entre o filho e a ex-nora.

Sem confirmar ou descartar a possibilidade, Poliana respondeu de forma descontraída: “Só Deus sabe”.



