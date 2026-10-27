Daniel Vorcaro tentou contratar Virginia e Zé Felipe para uma propaganda do WeBank enquanto a influenciadora e o cantor sertanejo ainda eram casados. Em diálogos recuperados do celular do dono do Banco Master pela Polícia Federal (PF), ele rejeita uma tentativa de acordo com outros casais famosos.
Para o ex-casal, que terminou o relacionamento em 2025, a proposta era de R$ 25 milhões por 12 meses de contrato. A ideia passou a ser discutida entre Daniel Vorcaro e seu sócio, Flávio Carneiro, em fevereiro de 2024.
O ex-banqueiro ainda apresentou ideias de roteiro para a propaganda que seria protagonizada pelo ex-casal caso a negociação avançasse. Além do músico e da influenciadora, Vorcaro cogitou contratar o ator norte-americano Will Smith para participar do comercial. "Pensei em colocar ele de terno e falando que banco era dele. Aí Zé Felipe e Virginia vêm e tomam. E falam: banco é de todos, é nosso", dizia uma das conversas divulgadas pelo Metrópoles.
Por sua vez, Flávio Carneiro indicou que Virginia e Zé Felipe apresentariam uma proposta nos dias seguintes. Nos diálogos, Vorcaro ainda especulou sobre Will Smith ter ficado "queimado com aquela porrada"(sic), fazendo referência ao tapa que o ator aplicou em Chris Rock no Oscar 2022, fato que usou de gancho para outra ideia.
"Podemos usar isso. Zé Felipe dando porrada e tomando o banco (risos). Prêmio mundial de publicidade", escreveu o ex-banqueiro, que citou a família numerosa do ex-casal como uma "isca" para atrair pessoas jovens.
O negócio com o ex-casal não avançou. O iG entrou em contato com as equipes de Virginia e Zé Felipe para buscar um posicionamento sobre o assunto, no entanto, não recebeu retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.
Vorcaro rejeitou casais famosos
Em mensagens que vieram à tona recentemente, Daniel Vorcaro negocia a presença de outros casais famosos em ações publicitárias. Ao ser questionado sobre Tais Araujo e Lázaro Ramos, ele detonou o casal: "Acho chatos pra kct (sic). Ambos". "Tem que ser os dois: Zé Felipe e Virginia. Não tem outro", insistiu Vorcaro.
Diante da dificuldade de fechar o negócio com Virginia e Zé Felipe, Flávio Carneiro cogitou o nome de outros casais famosos como Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, Thiaguinho e Carol Peixinho, e Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Contudo, Vorcaro rejeita os seis.
"Não tem um que passa de nota 1 de carisma aí. Só nego chato pra kct (sic)", disse o dono do Banco Master.
Daniel Vorcaro também teve seu nome ligado à outros famosos como Luciano Huck , com quem ele mantinha uma relação de amizade e até mesmo de negócios.
Mensagens recuperadas pela PF também expõem que a ex-modelo Yasmin Brunet manteve uma relação íntima com Vorcaro, chegando a morar em um apartamento cedido pelo ex-banqueiro. A atriz Monique Alfradique também já foi apontada como um suposto affair de Vorcaro.