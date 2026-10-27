Reprodução Instagram Luísa Sonza renova álbum de fotos com biquíni preto e ganha elogios nas redes

Luísa Sonza chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar novos registros à beira-mar nesta terça-feira (27). Aproveitando o pôr do sol, a cantora publicou uma sequência de fotos em que aparece usando um biquíni preto e posando de frente e de costas diante da paisagem praiana.

A publicação rapidamente repercutiu entre os fãs, que encheram a caixa de comentários de elogios à beleza da artista. O post também recebeu uma curtida de Virginia Fonseca, que se juntou aos admiradores que interagiram com as imagens.

Entre as mensagens deixadas pelos internautas, uma pessoa escreveu: “No ápice da beleza”. Outro seguidor destacou: “Musa do verão”, enquanto um terceiro comparou a cantora a uma personagem mítica: “Aquela amiga que parece uma sereia de tão linda”.

Além dos comentários, expressões como “MAMIS!!!”, “DIVAAAAAA” e “Perfeita” também apareceram entre as reações. Emojis de corações e chamas completaram as manifestações dos fãs, que demonstraram entusiasmo com os novos cliques da cantora.





Luísa Sonza está noiva de cirurgião português

Além de movimentar as redes sociais com as fotos na praia, Luísa vive uma nova fase na vida amorosa. Há cerca de dois meses, a cantora foi pedida em casamento pelo namorado, o cirurgião português Luís Ribeirinho. Os dois estão juntos desde o fim de 2023.

Na ocasião, a artista compartilhou imagens do pedido nas redes sociais, mostrou o anel de noivado e fez uma declaração apaixonada ao companheiro. “Sempre foi você. Sim, pra sempre!”, escreveu Luísa ao celebrar o momento especial.





