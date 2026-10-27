Reprodução/Instagram Solteiros, Marina Ruy Barbosa e Vini Jr. se seguem no Instagram.

Marina Ruy Barbosa, de 31 anos, e Vini Jr., de 26, movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira (26) ao se seguirem no Instagram. A atitude dos famosos, que ficaram solteiros recentemente, abriu espaço para especulações sobre um possível affair entre eles.

Vini Jr. está solteiro desde o começo de outubro, quando colocou um ponto final em seu namoro com Virginia Fonseca. Já Marina deu um tempo na relação com o empresário milionário Abdul Fares, com quem iria se casar em março de 2027. A cerimônia, que aconteceria em Paris, foi adiada e a atriz ainda não definiu se seguirá com o casamento ou não.

Com os dois desimpedidos e se seguindo na rede social, rapidamente internautas passaram a especular sobre uma aproximação ou affair entre os famosos. O assunto dividiu opiniões na web."Marina, você não precisa disso, pela fé", escreveu um. "Se esse cara pegar a Mari, ele realmente é o melhor do mundo", brincou outro. "Nada a ver eles dois. Não tenho nada a ver com isso, então arroche", disse uma terceira usuária do Instagram.







Marina Ruy Barbosa viverá criadora de conteúdo adulto em nova série

Marina Ruy Barbosa iniciou as filmagens da série "Obsessão", do Prime Video, em que viverá uma estrela de conteúdo adulto. Na produção, a atriz interpreta Lorena, a criadora da plataforma fictícia Secret Velvet, que desaparece sob circunstâncias misteriosas.

O elenco da série também conta com os atores Marco Pigossi e Any Gabrielly.

Na trama, que explora os segredos e perigos desta indústria do entretenimento adulto, Pigossi é Miguel, um motorista de aplicativo que inicia uma busca obsessiva pelo paradeiro de Lorena, por quem é apaixonado.

Ele se une a Violeta (Any Gabrielly), novata da mesma plataforma, que esconde sua verdadeira profissão da família. Ela tenta superar um evento doloroso de seu passado ao se aliar a Miguel nesta busca desenfreada.





A série conta com direção geral assinada por Gabriela Amaral Almeida e Philippe Barcinski."Queremos mergulhar em um universo que desperta muita curiosidade, mas com o cuidado na representação dos corpos. O objetivo é usar esse cenário instigante como pano de fundo para construir um suspense envolvente, mantendo o rigor e a profundidade que uma boa narrativa exige", explicou Julia Priolli, Head Criativa do Amazon MGM Studios no Brasil.