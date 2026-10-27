Divulgação O cantor e compositor Djavan

O cantor e compositor Djavan foi confirmado como uma das atrações do Réveillon da praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A confirmação foi feita em uma publicação nas redes sociais da prefeitura da cidade nesta terça-feira (27).

O artista alagoano está comemorando 50 anos de carreira com a turnê “Djavanear 50 anos – Só sucessos”. Desde maio, o cantor percorre o Brasil com apresentações que reúnem músicas de todas as fases da sua trajetória na música brasileira.

A expectativa é que Djavan leve ao palco de Copacabana o repertório da turnê comemorativa, com sucessos que marcaram sua carreira. Esta será a primeira participação do cantor na programação da principal festa de Réveillon da cidade.

A Prefeitura do Rio ainda deve divulgar outros nomes da programação, horários e a organização dos palcos para a festa que marcará a chegada de 2027.

Réveillon de Copacabana reuniu 2,6 milhões de pessoas



De acordo com a Riotur, 2,6 milhões de pessoas estiveram nas areias de Copacabana para celebrar a chegada de 2026, na última edição do evento.

A programação contou com apresentações de Gilberto Gil, que recebeu Ney Matogrosso como convidado especial, além de Belo, Alcione, João Gomes e Iza, também como convidada.

A festa teve ainda show do DJ Alok, acompanhado de uma apresentação de drones, e participação da escola de samba Beija-Flor.





Niterói também confirma shows gratuitos

Na Região Metropolitana, Niterói também já anunciou parte da programação para celebrar a chegada de 2027. O cantor João Gomes será a principal atração da festa, que contará ainda com apresentações de Alceu Valença, da bateria da Unidos do Viradouro e da Orquestra do Programa Aprendiz Musical.

Além do Réveillon, Niterói confirmou, na última segunda-feira (27), um show gratuito de Gilberto Gil para comemorar os 453 anos do município. A apresentação será no dia 22 de novembro, data do aniversário da cidade, na Praia de Icaraí.

Gilberto Gil, inclusive, foi o principal show do último Réveillon de Copacabana e agora retorna à Região Metropolitana para participar da celebração em Niterói, onde foi atração na virada de 2019 para 2020.