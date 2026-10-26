Reprodução Instagram Amiga de Bruna Biancardi acusa Luana Piovani de atacar outras mulheres





Bianca Coimbra, amiga de Bruna Biancardi, saiu em defesa da influenciadora após as críticas feitas por Luana Piovani nas redes sociais. A atriz atacou Neymar e responsabilizou a companheira do jogador por permanecer no relacionamento, além de mencionar as filhas do casal. Diante da repercussão, Bianca criticou a postura da artista e a acusou de atacar outras mulheres.

“Mais uma mulher que se diz ‘feminista’ atacando outra mulher e a culpabilizando. Luana deveria estar mais preocupada em educar e cuidar dos próprios filhos. Um desserviço essa mulher”, escreveu Bianca.

Bruna Biancardi rebate críticas de Luana Piovani

A manifestação de Bianca ocorreu após Bruna responder às declarações da atriz. Incomodada com as menções à família, a influenciadora pediu que Luana não envolvesse suas filhas, Mavie e Mel, na discussão. Bruna também está grávida da terceira menina com Neymar.

“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que, por livre e espontânea vontade, resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de m*rda, que todo dia vive atacando mulheres que não têm absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas”, escreveu Bruna nos comentários de uma página no Instagram.

A influenciadora também afirmou que a atriz deveria resolver diretamente com Neymar qualquer desentendimento envolvendo o jogador, sem direcionar as críticas a ela.

“Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa... e vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá. Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros”, acrescentou.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Luana Piovani





Entenda a polêmica envolvendo Neymar e Luana Piovani

A discussão começou após Luana Piovani publicar críticas ao jogador nas redes sociais e mencionar Bruna e as filhas do casal. Na ocasião, a atriz questionou o relacionamento da influenciadora com o atleta e fez comentários sobre as consequências que a exposição do pai poderia ter para as crianças no futuro.

“Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe [Bruna Biancardi]. Otária de carteira assinada”, declarou Luana.







