Bianca Coimbra, amiga de Bruna Biancardi, saiu em defesa da influenciadora após as críticas feitas por Luana Piovani nas redes sociais. A atriz atacou Neymar e responsabilizou a companheira do jogador por permanecer no relacionamento, além de mencionar as filhas do casal. Diante da repercussão, Bianca criticou a postura da artista e a acusou de atacar outras mulheres.
“Mais uma mulher que se diz ‘feminista’ atacando outra mulher e a culpabilizando. Luana deveria estar mais preocupada em educar e cuidar dos próprios filhos. Um desserviço essa mulher”, escreveu Bianca.
Bruna Biancardi rebate críticas de Luana Piovani
A manifestação de Bianca ocorreu após Bruna responder às declarações da atriz. Incomodada com as menções à família, a influenciadora pediu que Luana não envolvesse suas filhas, Mavie e Mel, na discussão. Bruna também está grávida da terceira menina com Neymar.
“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que, por livre e espontânea vontade, resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja para falar das minhas filhas ou de mim. Feminista de m*rda, que todo dia vive atacando mulheres que não têm absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas”, escreveu Bruna nos comentários de uma página no Instagram.
A influenciadora também afirmou que a atriz deveria resolver diretamente com Neymar qualquer desentendimento envolvendo o jogador, sem direcionar as críticas a ela.
“Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa... e vai fazer uma terapia, ou se isolar do mundo, procurar a felicidade, sei lá. Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo para falar da vida dos outros”, acrescentou.
Entenda a polêmica envolvendo Neymar e Luana Piovani
A discussão começou após Luana Piovani publicar críticas ao jogador nas redes sociais e mencionar Bruna e as filhas do casal. Na ocasião, a atriz questionou o relacionamento da influenciadora com o atleta e fez comentários sobre as consequências que a exposição do pai poderia ter para as crianças no futuro.
“Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe [Bruna Biancardi]. Otária de carteira assinada”, declarou Luana.