Reprodução YouTube/Instagram Catherine Bascoy critica rótulo de affair de Neymar e Vini Jr.: “Fico triste”





Catherine Bascoy, ex-participante de “A Fazenda 18”, criticou o rótulo de “ex-affair de Neymar e Vini Jr.” utilizado em sua apresentação no reality show da Record. Durante participação na Link TV, a modelo descobriu que havia sido identificada dessa forma e demonstrou incômodo com a associação de seu nome aos jogadores de futebol.

“Fico triste com relação a isso, porque eu tenho muitas coisas mais relevantes do que ser ‘affair’ de alguém que são meus amigos, com quem eu tenho uma boa relação. Respeito 100%; os dois têm outras pessoas. Não acho nem legal colocar isso no reality”, declarou Catherine.

Na mesma conversa, a empresária negou ter vivido um relacionamento com Vini Jr. e contestou a forma como o suposto envolvimento foi apresentado ao público. “Nunca foi meu ex, nada. Não [teve affair]”, esclareceu.

Catherine foi a quinta eliminada de “A Fazenda 18”

Catherine deixou o programa com 13,98% dos votos, tornando-se a quinta eliminada da temporada. Ela disputou a permanência na atração com Gabriel Torres e Tina Calamba. Embora tenha continuado no jogo naquela ocasião, Gabriel desistiu do confinamento na sexta-feira (23).

Durante sua passagem pelo reality, a influenciadora chamou atenção tanto pelas alianças quanto pelos conflitos com outros participantes. No início do programa, ela se aproximou de Stephanie Gomes e Tina Calamba, que chegaram a alertá-la sobre seu envolvimento com Murilo Dias, com quem acabou iniciando um namoro dentro da sede.

Apesar da proximidade do casal, os dois protagonizaram desentendimentos ao longo da convivência, inclusive por divergências relacionadas às tarefas diárias, como os cuidados com a égua.

Romance e conflitos marcaram participação no reality

O relacionamento com Murilo também influenciou o posicionamento de Catherine no jogo. Por meio dele, a influenciadora se aproximou da Alcateia, grupo formado inicialmente por aliados de Jottapê. Mesmo integrando a aliança, ela era considerada por alguns participantes um dos pontos mais vulneráveis da equipe.

A relação com antigas aliadas também se deteriorou durante o confinamento. Catherine rompeu com Tina Calamba e Ana Bruna após descobrir que poderia ser indicada para a Roça pelas ex-amigas. A partir daí, as divergências deram lugar a provocações e discussões frequentes.

Um dos episódios mais marcantes ocorreu quando Catherine jogou esterco da égua nas camas de Ana Bruna e Darlin Ferrattry, que estavam na Baia. A atitude intensificou os conflitos e repercutiu entre os participantes e o público.

Na reta final de sua participação, Catherine tentou escapar da eliminação ao disputar a Prova do Fazendeiro. Thaíde, porém, venceu a disputa e conquistou o chapéu, deixando a influenciadora e Gabriel Torres na Roça, ao lado de Tina Calamba, que já estava impedida de participar da prova.







