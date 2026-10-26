Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Luana Piovani

Bruna Biancardi, 32 anos, rebateu Luana Piovani, 50 anos, após a atriz fazer críticas a Neymar Jr , 34 anos, e mencionar as filhas do jogador com a influenciadora. Já sem paciência, a companheira do ex-craque da Seleção resolveu se posicionar.

Em um comentário publicado nas redes sociais neste domingo (25), Bruna chamou Luana de “feminista de merd*”, pediu que ela não falasse sobre sua família e afirmou que a atriz deveria resolver diretamente com o atleta qualquer desavença que tivesse com ele.

“Luana Piovani, se preocupe com os seus filhos, que por livre e espontânea vontade resolveram não viver mais com você! E lave a sua boca suja pra falar das minhas filhas ou de mim”, escreveu Bruna em uma publicação de um perfil de entretenimento no Instagram.

Reprodução/Instagram Bruna Biancardi e Luana Piovani

Na sequência, a influenciadora criticou a postura da atriz e pediu que ela não a envolvesse nas discussões com Neymar.

Feminista de merd*, que todo dia vive atacando mulheres que não têm absolutamente nada a ver com os seus complexos e problemas. Se o seu problema é com ele, resolva com ele. Me tira fora dessa. Bruna Biancardi, influenciadora e esposa de Neymar.

Bruna ainda aconselhou Luana a procurar terapia e encerrou a mensagem com um desejo de felicidade.“Te desejo amor e felicidade! Gente feliz não tem tempo pra falar da vida dos outros”, concluiu.

Entenda a polêmica entre Bruna Biancardi e Luana Piovani

A troca de farpas aconteceu após Neymar ser expulso durante a partida entre Santos e Bahia, disputada no sábado (24). O episódio gerou comentários nas redes sociais e voltou a colocar o jogador no centro de críticas feitas por Luana, que já protagonizou desentendimentos públicos com ele.

Ao comentar o caso, a atriz criticou o comportamento do atleta e mencionou as filhas dele com Bruna.“Que desgraça de homem. A vergonha que as filhas vão passar quando entenderem… Culpa da mãe [Bruna Biancardi]. Otária de carteira assinada”, escreveu Luana.

A declaração levou Bruna a responder publicamente, principalmente por considerar que a atriz havia ultrapassado os limites ao mencionar suas filhas, Mavie e Mel. Atualmente, a influenciadora está grávida de Mariah, terceira filha com Neymar.

Reprodução Instagram Bruna Biancardi e Neymar

A discussão ocorre em meio a um histórico de críticas públicas de Luana ao jogador. A atriz já fez inúmeras declarações sobre o comportamento do camisa 10 em outras ocasiões, enquanto o atleta também respondeu a provocações feitas por ela nas redes sociais.



