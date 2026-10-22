Reprodução/redes sociais Deolane Bezerra foi presa em sua casa em Alphaville, no município de Barueri (SP), no dia 21 de maio de 2026, durante a Operação Vérnix

Valentina, filha de Deolane Bezerra , precisou ser levada a um hospital particular de São Paulo após apresentar um quadro de forte abalo emocional na última quarta-feira (21). A menina, de apenas 10 anos, teria ficado desesperada ao saber que a Justiça teria negado um novo habeas corpus para sua mãe, que segue presa preventivamente.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, Valentina teria quebrado objetos dentro da residência da família durante o episódio. A criança foi encaminhada para atendimento médico.

Nesta quinta-feira (22), Dayanne Bezerra, irmã de Deolane e tia da menina, atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da sobrinha.

“Quem está me perguntando, ela está internada, mas só em observação. Se Deus quiser e ele quer, amanhã vamos pra casa”, escreveu.

Essa não é a primeira vez que o sofrimento emocional de Valentina é mencionado pela defesa de Deolane. Isso porque, em tentativas anteriores de obter a liberdade da influenciadora, isso já chegou a ser discutido.

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, os advogados apresentaram um laudo psicológico que apontaria sofrimento psíquico intenso da criança durante o período de afastamento da mãe.

Reprodução/Instagram Filha Valentina, Valentina

A defesa utilizou a situação familiar como parte dos argumentos para pedir a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Também questionou as condições de custódia da influenciadora e solicitou, como alternativa, sua transferência para uma Sala de Estado-Maior.

Entretanto, os pedidos não tiveram o resultado esperado. Na quarta-feira (21), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu duas solicitações apresentadas pelos advogados, mantendo a situação de Deolane. A defesa informou que pretende recorrer.

Dayanne Bezerra atualiza estado de saúde da sobrinha

Ao falar sobre a internação, Dayanne demonstrou preocupação com o que a sobrinha está enfrentando.

O episódio também repercutiu após Martinha Girassol, amiga e funcionária da família, relatar nas redes sociais que a menina havia tido uma crise emocional. Ela afirmou que a criança está enfrentando dificuldades com a ausência da mãe.

Deolane segue presa

Deolane Bezerra está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, por causa de uma investigação sobre suspeitas de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A apuração envolve um suposto esquema ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) , e a influenciadora responde às acusações no âmbito judicial. A defesa contesta a necessidade da prisão.

Enquanto o processo segue em andamento, a família acompanha a situação de Valentina, que permanece sob cuidados médicos após o episódio de quarta-feira.



