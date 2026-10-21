Reprodução Instagram Ana Hickmann revela detalhes de propriedade de luxo que virou cenário de casamento

Ana Hickmann revelou detalhes da transformação da fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo, comprada por ela e Edu Guedes há cerca de dois anos. O imóvel histórico, construído em 1820, foi cenário do casamento dos apresentadores, realizado no início de setembro, com a presença de 150 convidados. Agora, o casal compartilha nas redes sociais os bastidores da reforma e dos projetos de paisagismo da propriedade.

Segundo Ana, a fazenda estava praticamente abandonada quando foi adquirida, e a terra vermelha espalhava poeira por diferentes áreas. A apresentadora assumiu a organização do jardim, que já teve cerca de 6,5 mil metros quadrados revitalizados. “Quando começamos a fazer a limpeza, eu disse: ‘A primeira coisa que temos que colocar aqui é grama’”, contou.

Para preparar o espaço para a cerimônia, foram utilizadas mais de 15 mil placas de grama, além de centenas de mudas de diferentes espécies. A proposta foi criar um ambiente com aparência natural, que combinasse com o estilo clássico da construção. O projeto inclui flores brancas e azuis, folhagens e arbustos ornamentais.

Reprodução Instagram Ana Hickmann e Edu Guedes





Jardim inspirado em conceito europeu

O paisagismo foi planejado com inspiração nos chamados “jardins de sete camadas”, conceito que combina plantas de diferentes alturas para manter a diversidade e a floração ao longo do ano. De acordo com Ana, mais de mil mudas já foram plantadas na propriedade, mas o trabalho ainda está em andamento.

Durante a reforma, a apresentadora também contou ter encontrado um ninho de beija-flor em um arbusto próximo à entrada da fazenda. A descoberta reforçou sua ligação com a natureza, que, segundo ela, exige paciência e respeito ao tempo de cada planta.

Mesmo após o casamento, Ana e Edu seguem com planos para a Casa Gialla. Entre os próximos projetos está a construção de um lago, prevista para 2027. A apresentadora também explicou que parte da grama usada na cerimônia precisará de tempo para se recuperar após as chuvas e a circulação de pessoas durante o evento.









